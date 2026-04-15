Juez frena conversión de almacén de Maryland en centro de procesamiento de inmigrantes

Un juez federal prolongó el miércoles una pausa para transformar un enorme almacén de Maryland en un centro de procesamiento para inmigrantes, en un hecho que se produce mientras funcionarios federales de inmigración revisan un plan para alojar a decenas de miles de personas en edificios industriales reconvertidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compró en enero el edificio de 76.645 metros cuadrados (825.000 pies cuadrados), cerca de la localidad de Hagerstown, en el condado de Washington, por 102,4 millones de dólares. Entre los 11 almacenes adquiridos en todo el país, se suponía que la instalación de Maryland sería una de las primeras en abrir, con capacidad para alojar de 500 a 1.500 detenidos.

Pero el gobierno federal ha enfrentado una oposición tan feroz en todo el país que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ya revisa el plan de los almacenes. Y aunque las autoridades del condado de Washington aprobaron una proclamación en la que declararon su “apoyo inquebrantable” al DHS y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el estado presentó una demanda.

En la demanda de Maryland se alega que el gobierno federal no realizó las revisiones ambientales requeridas. Se indica que el edificio está en una llanura de inundación y que el gobierno federal no solicitó comentarios del público sobre sus planes hasta más de un mes después de que se comprara el edificio.

Varios grupos expresaron preocupaciones antes de que el período de comentarios públicos cerrara el 5 de marzo. Pero en la demanda se indica que el ICE, con abundantes recursos tras una enorme asignación del Congreso, emitió al día siguiente un contrato por 113 millones de dólares para renovar el edificio, y se esperaba que esos trabajos concluyeran el 4 de mayo.

Finalmente, un juez federal emitió poco después una orden de restricción temporal de corto plazo que detuvo las obras para adaptar el edificio. Tras una audiencia realizada el miércoles, el juez aceptó una medida cautelar preliminar de mayor duración que permitirá únicamente la realización de trabajos limitados, como la instalación de una cerca y labores de calefacción y refrigeración, hasta que se resuelva el caso.

El DHS afirmó en un comunicado que discrepa enérgicamente del fallo.

“Seamos honestos sobre lo que está pasando”, se lee en el comunicado. “Esto no tiene que ver con el medio ambiente. Es un intento de impedir que el presidente Trump haga que Estados Unidos sea seguro”.

En una presentación judicial anterior, el gobierno federal había señalado que “El ICE está reconsiderando los planes y el alcance del almacén”.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó la medida cautelar preliminar como “un paso importante y bienvenido hacia adelante”. Y el fiscal general de Maryland, Anthony Brown, manifestó que esto demuestra que “nadie, ni siquiera el gobierno federal, está por encima de la ley”.

Matthew Schindler, delegado estatal de Maryland que también se ha opuesto al almacén, dijo en una entrevista con The Associated Press que el plan que impulsaban los funcionarios de inmigración “dejaba atrás la rendición de cuentas”.

“No queremos ver a nuestra comunidad en riesgo porque se tomaron atajos”, añadió.

La demanda de Maryland es una de las tres que se encuentran pendientes en un tribunal federal, y funcionarios de otros lugares han intentado bloquear las reconversiones de almacenes argumentando que la infraestructura de agua y alcantarillado es inadecuada.

“El condado de Washington se ha convertido básicamente en el epicentro de todas estas disputas por los almacenes”, afirmó Kyle McCarthy, de Hagerstown Rapid Response, que combate el proyecto. “Hemos ayudado a mostrar un modelo de cómo otras comunidades pueden luchar y evitar que esto ocurra. Hemos echado arena en los engranajes en cada momento posible”.

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El reportero de la AP Brian Witte contribuyó a este despacho desde Annapolis, Maryland.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.