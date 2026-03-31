JD Vance publicará nuevo libro sobre su fe religiosa

El vicepresidente JD Vance publicará un nuevo libro que explorará su fe religiosa y su conversión al catolicismo en la edad adulta.

“Communion: Finding My Way Back to Faith” ("Comunión: Encontrando mi camino de regreso a la fe") saldrá el 16 de junio, informó el martes a The Associated Press Harper, un sello de HarperCollins Publishers. HarperCollins también publicó “Hillbilly Elegy”, el libro del 2016 que ayudó a convertir a Vance en una figura de alcance nacional.

“La historia de cómo recuperé mi fe, por supuesto, solo ocurrió porque la había perdido en primer lugar”, manifestó Vance, de 41 años, en un comunicado.

“La pregunta interesante que se cierne sobre este libro, y sobre mi mente, es por qué me aparté del camino, por qué la fe cristiana de mi juventud no logró arraigar adecuadamente”, escribió.

Es probable que el anuncio del martes avive las especulaciones de que Vance buscará la presidencia en 2028, una posibilidad sobre la que el vicepresidente republicano ha dicho que no está centrado en este momento, al indicar que esperaría hasta después de las elecciones legislativas de 2026 para decidir si emprende una campaña.

Los aspirantes a la presidencia a menudo, aunque no siempre, publican libros antes de lanzar una campaña, lo que les da prominencia ante nuevas audiencias y la oportunidad de cristalizar su mensaje al iniciar una candidatura. Ya, posibles candidatos demócratas para 2028 han publicado libros o planean lanzarlos este año, entre ellos el gobernador de Kentucky, Andy Beshear; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el gobernador de California, Gavin Newsom; y la exvicepresidenta Kamala Harris.

Vance escribió él mismo “Communion”, de 304 páginas, según su editorial; trabajó en él de manera intermitente desde 2019, e incluirá material sobre su etapa en la política. Vicepresidentes desde Walter Mondale hasta Mike Pence han publicado libros, pero Vance sería el primero en la memoria reciente en hacerlo mientras está en el cargo.

En 2022, HarperCollins dijo a la AP que Vance había dejado de lado unas memorias religiosas que tenía previstas. Parte de “Communion” proviene de ese proyecto.

Vance ha dicho que evolucionó del cristianismo al ateísmo y luego al catolicismo. Se convirtió en 2019 y atribuye a su nueva fe el haberle dado un sentido de propósito que no obtuvo a través de su educación en la Universidad de Yale ni trabajando en la industria financiera.

“Hillbilly Elegy”, las memorias de Vance sobre sus raíces rurales, fue ampliamente leído tras su publicación y solo aumentó su popularidad después de la sorpresiva victoria presidencial del republicano Donald Trump en 2016, cuando los demócratas consideraron el libro como una forma de entender el atractivo de Trump. Ron Howard adaptó “Hillbilly Elegy” como película de 2020 protagonizada por Glenn Close y Amy Adams.

Vance fue inicialmente un crítico de Trump, pero se convirtió en un aliado cercano. Fue elegido al Senado como republicano por Ohio en 2022 y, dos años después, Trump lo eligió como su compañero de fórmula, convirtiéndose en el vicepresidente más joven desde que Richard Nixon sirvió bajo el presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950.

La noticia sobre el libro de Vance siguió al anuncio del lunes de su esposa, Usha Vance, de que ha iniciado un pódcast llamado “Storytime with the Second Lady” para promover la lectura entre los niños.

Los Vance tienen tres hijos pequeños, y Usha Vance está embarazada del cuarto, un niño que nacerá a finales de julio.

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Contribuyeron a esta las corresponsales Michelle L. Price y Darlene Superville en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.