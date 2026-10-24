Mujer de Nueva York acusada de votar ilegalmente afirma que apenas se enteró que no era ciudadana

Una mujer del estado de Nueva York que asegura que apenas se enteró que no había nacido en Estados Unidos fue acusada de votar ilegalmente, uno de los arrestos más recientes de los que se jacta el gobierno del presidente Donald Trump mientras continúa con su búsqueda de extranjeros no ciudadanos en las listas de votantes de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Marva Cook fue adoptada cuando era apenas una niña pequeña y siempre había dado por hecho que era ciudadana estadounidense, contó a los agentes de Seguridad Nacional a principios de este mes, según la denuncia penal.

Pero durante la búsqueda de su madre biológica, la mujer de 66 años —que fue figura del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Syracuse hace varias décadas— descubrió que tenía un acta de nacimiento alemana.

La fiscalía federal afirma que Cook ha tenido tarjeta de residencia permanente desde hace varios años, pero de igual forma sufragó en elecciones recientes a pesar de no ser ciudadana.

Enfrenta un único cargo federal por votar siendo extranjera, derivado de su participación en las elecciones legislativas de 2022.

El cargo, un delito menor, conlleva una pena máxima de un año en prisión y una multa de hasta 100.000 dólares, en caso de ser declarada culpable. Cook también podría ser objeto de un proceso de deportación.

Cook dice que tiene fe en Dios y el apoyo de la comunidad

Durante una conversación telefónica el viernes, Cook se negó a discutir el caso penal en su contra, su historial de votación o sus intentos anteriores de convertirse en ciudadana.

Aseguró, sin embargo, que no estaba “nada contenta” con su comparecencia ante el tribunal el miércoles, cuando le pusieron grilletes a pesar de que se había entregado voluntariamente pocas horas antes.

“Fue un momento difícil”, declaró Cook. “Me gusta la amabilidad y el servicio, y tratar a los demás como quiero que me traten”.

También agradeció las muestras de apoyo de miembros de la comunidad, varios de los cuales la acompañaron al tribunal.

“Las oraciones y el apoyo son parte importante de cómo voy a superar esto”, afirmó Cook. “Tengo una enorme fe en que Dios me ayudará a salir adelante”.

El abogado de Cook, Paul Tuck, también se negó a comentar detalles del caso penal, limitándose a señalar que no hay audiencias programadas ni plazos para presentar documentos. Tampoco hay procedimientos migratorios pendientes, añadió, pero Cook cuenta con un abogado de inmigración por si eso cambia.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios.

El más reciente arresto en la ofensiva nacional de Trump

El primer fiscal federal adjunto John A. Sarcone III, cuya oficina en el norte del estado de Nueva York es la responsable de llevar el caso, afirmó que el arresto de Cook era una prueba de "lo extendido que es el fraude electoral” en el estado.

Otras agencias federales respaldaron esas afirmaciones en redes sociales, aun cuando las propias investigaciones del gobierno han demostrado que este tipo de casos son increíblemente raros y se ha comprobado que no cambian el resultado de una contienda.

“Ni podemos ni vamos a permitir que los votos de los ciudadanos estadounidenses queden anulados por no ciudadanos que votan ilegalmente en nuestras elecciones”, escribió el DHS en la red social X, un mensaje que incluía la declaración de Sarcone.

En California, las autoridades federales acusaron el lunes a más de una veintena de residentes permanentes legales de votar o de registrarse para votar de forma ilegal. Semanas antes, 10 personas fueron acusados en Minnesota de sufragar ilegalmente en los últimos tres comicios.

Cook es un miembro valioso de la comunidad

Los partidarios de Cook, por su parte, la describieron como una pieza vital para su comunidad, donde ha vivido casi toda su vida y se destacó en el baloncesto universitario.

El departamento de actividades deportivas de la Universidad de Syracuse confirmó que Cook fue la máxima anotadora del equipo en la temporada 1979-80, con un promedio de 15 puntos por partido. También tiene el récord de la universidad de más robos en una temporada.

Fred Daley, pastor de la Iglesia de Todos los Santos, dijo que Cook es un miembro activo de la parroquia y que durante años ha sido el “conejo de Pascua” de la iglesia, disfrazándose durante la temporada de festividades de primavera.

“Si el gobierno quería armar un caso, eligieron a la persona equivocada”, sostuvo. “Ella es el ejemplo perfecto de una persona increíble. Es muy respetada en toda la comunidad”.

Dale Avers, una feligresa que conoce a Cook desde hace casi 20 años, la describió como una “persona que nunca buscó el protagonismo”. Contó que Cook apoya a familias y jóvenes de bajos recursos en su papel como directora del programa de escuelas comunitarias de la YMCA.

“Estoy totalmente conmocionada de que le pongan tanto empeño a esto”, señaló Avers. “Entendieron la historia. No hubo intención. No hay malicia. No hubo engaño de por medio”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.