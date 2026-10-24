Líder norcoreano Kim Jong Un visita China, según agencia de noticias surcoreana

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha visitado China en su primer viaje al país en un año, dijo el sábado el gobierno de Corea del Sur.

La visita de Kim a China es su último movimiento en una política exterior cada vez más asertiva, mientras busca alinear a Pyongyang con Beijing y Moscú en un frente unido contra Estados Unidos bajo lo que él describe como una “nueva Guerra Fría”.

Kim parece haber llegado a la ciudad fronteriza china de Dandong tras cruzar un puente recién inaugurado entre ambos países, de acuerdo con funcionarios surcoreanos.

Los expertos dijeron que la apertura este mes del Nuevo Puente del Río Yalu fue un símbolo clave del fortalecimiento de los lazos entre ambos países y reflejó su intención de ampliar el comercio, ya que se espera que permita el tráfico en ambos sentidos las 24 horas del día, incluyendo el envío de contenedores y de camiones de carga pesada.

Ni la prensa estatal norcoreana ni la china reportaron el viaje de Kim.

Kim ha intentado recientemente fortalecer los lazos con China, el principal aliado tradicional de Pyongyang y su salvavidas económico, tras años de priorizar los vínculos con Rusia. Envió miles de soldados y armas convencionales para apoyar la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania, posiblemente a cambio de asistencia militar y económica.

La visita se produce meses después de que el presidente de China, Xi Jinping, viajara a Pyongyang en junio para reunirse con Kim. Durante esa cumbre, Xi mostró la disposición de Beijing a ampliar la cooperación bilateral en comercio, agricultura, construcción y tecnología, mientras que el mandatario norcoreano describió los lazos con el país vecino como una prioridad estratégica máxima.

Kim visitó por última vez Beijing en septiembre de 2025, cuando se reunió con Xi y observó un desfile militar junto a Putin y otros líderes extranjeros.

El líder norcoreano mantiene una postura firme hacia Seúl y, por el momento, ha rechazado la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reactivar su diplomacia, que colapsó en 2019 durante el primer mandato del republicano. Pyongyang ha pedido a Washington que abandone su “política hostil” y retire las exigencias de desnuclearización como condición previa para reanudar las conversaciones.

La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo a los legisladores el mes pasado que veía una posibilidad del “50%” de una reunión entre Trump y Kim al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC, del próximo mes en la ciudad china de Shenzhen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.