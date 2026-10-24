Lula y Bolsonaro se dirigen a los indecisos en el último debate presidencial en Brasilºº

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentaron el viernes en su segundo y último debate antes de la segunda vuelta presidencial del domingo, pero esta vez con ánimos más serenos que hace unos días, mientras intentaban atraer a los pocos votantes indecisos que quedan en una contienda reñida.

El debate en TV Globo, la televisora más popular de Brasil, duró dos horas y ofreció a los candidatos la oportunidad de hablar de sus planes frente a frente. Hace cinco días, ambos intercambiaron pullas y acusaciones en un debate en TV Band.

El debate del viernes en Río de Janeiro tuvo tres momentos tensos.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llamó a Lula “nueve dedos”, un apodo despectivo usado por muchos de sus simpatizantes que alude a un accidente que el mandatario sufrió cuando trabajaba como metalúrgico. Lula, de 80 años, exigió una disculpa, que Bolsonaro le ofreció.

“Va a tener que disculparse. Porque la gente trabajadora está mirando. Millones de trabajadores sufren accidentes por la irresponsabilidad de los empleadores. (Los) obligan a trabajar turnos que no deberíamos tener que trabajar”, manifestó Lula. “Yo era menor de edad y trabajaba de noche (cuando ocurrió el accidente)”.

Bolsonaro, de 45 años, respondió: “Lula, si lo ofendí al llamarlo ‘nueve dedos’, le pido sinceras disculpas. No fue mi intención ofenderlo”.

El segundo momento se produjo cuando Lula, en respuesta, llamó a su rival “vigilante”, en referencia a grupos vinculados a policías que operan en comunidades pobres de Río de Janeiro. El senador dijo que rebautizaría a esos grupos, llamados milicias, como narcoterroristas.

“No voy a permitir que un vigilante me llame nueve dedos”, afirmó Lula. Los moderadores le concedieron a Bolsonaro más tiempo para responder al insulto. Pero, en lugar de hacerlo, optó por hablar de otro tema.

El tercer intercambio tenso fue entre Bolsonaro y la madre de una niña de 5 años que murió en un tiroteo en el que estuvo involucrado un policía que tuvo al candidato presidencial como abogado. Bolsonaro dijo que no cree que su cliente fuera culpable.

“Estoy convencido de que no fue este agente de policía quien disparó ese tiro”, sostuvo.

La madre, a quien la campaña de Lula llevó a los estudios de TV Globo, gritó en respuesta desde las gradas: “Está muerta”.

Lula y Bolsonaro debatieron sobre el salario mínimo, las políticas de seguridad pública, las iniciativas del sistema de salud gratuito de Brasil y los incentivos para la industria agrícola.

Se espera que el sábado ambos saquen a decenas de miles de simpatizantes a las calles de Río de Janeiro y São Paulo en un último esfuerzo antes de la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las presidenciales por 47% a 45%, y encuestas recientes sugieren que él y Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, están en una contienda muy ajustada.

Quien venza estará a cargo de la mayor economía de América Latina y de una población de 214 millones de personas. Una victoria de Bolsonaro incrementaría la influencia de Estados Unidos en la región, ya que es aliado del presidente Donald Trump. Si se impone Lula, Brasil mantendrá distancia de Washington y seguirá estrechando su relación con China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.