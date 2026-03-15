Iraníes cruzan al norte de Irak en busca de comida, internet y trabajo

Decenas de iraníes cruzaron al norte de Irak el domingo —el primer día que la frontera se abrió desde el inicio de la guerra hace dos semanas — para comprar alimentos más baratos, acceder a internet, contactar a familiares y encontrar trabajo.

Los viajeros señalaron que los constantes ataques aéreos y el alza vertiginosa de los precios de los alimentos han hecho que la vida en Irán sea cada vez más desesperada.

Camiones cargados de mercancías avanzaban en fila por el paso fronterizo de Haji Omeran desde la región kurda de Irak, y ofrecían esperanza frente a los altos costos del lado iraní.

Incluso antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán, los kurdos iraníes cruzaban de manera habitual a la región kurda del norte de Irak, con profundos vínculos familiares, culturales y económicos, y fronteras porosas que permiten un comercio constante y visitas regulares. Ahora, la región kurda de Irak se ha convertido en un salvavidas crucial para que los iraníes en la zona devastada por la guerra puedan conectarse con el mundo exterior.

“Cuando esta frontera se cerró, afectó a todos. A los pobres, a los ricos, a los trabajadores”, expresó Khider Chomani, un camionero que se dirigía a Irán con mercancías.

La frontera se cerró en respuesta al aumento de las tensiones militares regionales. Las autoridades kurdas iraquíes esperaban que sus homólogos iraníes reabrieran el cruce.

Casi todos los kurdos iraníes entrevistados por The Associated Press pidieron permanecer en el anonimato, por cuestiones de seguridad y temor a represalias de la inteligencia iraní, que —según alegan— vigila a cualquiera que hable con los medios.

Indicaron que muchas bases militares iraníes, oficinas de inteligencia y otros sitios de seguridad fueron destruidos. El bombardeo ha limitado los movimientos de las fuerzas de seguridad: los agentes evitan los edificios oficiales, se refugian en lugares civiles como escuelas y hospitales o se mantienen en movimiento en vehículos en lugar de presentarse en sus oficinas, contaron.

Una llamada telefónica y algunos víveres

Una mujer kurda de Piranshahr cruzó la frontera el domingo para contactar a sus familiares y abastecerse de artículos esenciales. Viajó 15 kilómetros (9 millas).

“Vine aquí para hacer una llamada. En la mayor parte de Irán no hay internet”, comentó. “Desde hace más de 16 días mis familiares no saben de mí, y están preocupados”.

Explicó que muchos iraníes compran tarjetas SIM iraquíes y se reúnen cerca de la frontera para conectarse y llamar a familiares y amigos en el extranjero debido a los cortes de internet en todo el país. Ella fue a conseguir una SIM y transmitir noticias a su familia.

Se dirigió al mercado del pueblo junto al cruce para comprar alimentos por una fracción de lo que cuestan en su ciudad, Piranshahr. Buscaba productos básicos —arroz y aceite de cocina— que ahora son prohibitivamente caros en Irán debido a la inflación por la guerra, dijo.

“La situación en Irán es terrible. La gente no se siente segura, las cosas están caras, la gente no quiere salir de sus casas”, manifestó.

Aproximadamente media hora después, regresó apresurada al otro lado de la frontera con dos bolsas de plástico con víveres. Sus hijos la esperaban en casa, explicó.

Necesidad de dinero

Una mujer anciana, cubierta con un chal negro y vestida con ropa ligera pese a la lluvia torrencial, cruzó caminando sola la frontera. Llegó desde Sardasht, en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, y se dirigía a Choman, en la región kurda de Irak, a unos 40 kilómetros de la frontera, para encontrar a parientes lejanos que sabe que viven allí y pedir ayuda.

Su hijo, un contrabandista transfronterizo de cigarrillos y otros productos, fue baleado y asesinado por soldados iraníes hace 14 meses. El contrabando no es un medio de vida poco común en esta región fronteriza porosa. Él era el único sostén de la familia; su muerte los dejó sin dinero y a cargo de tres niños, el mayor de apenas 5 años.

Con el precio de la comida por los cielos, apenas puede alimentarlos y lleva dos meses de atraso en el alquiler; debe alrededor de 200 dólares. “No tengo a nadie allí que me ayude a sobrevivir”, dijo entre lágrimas. “La guerra empeoró las cosas: todo es más caro”.

No había podido llamar antes y esperaba que sus familiares pudieran ayudarla. “No tengo fuerzas, pero los niños tienen hambre y debo hacer lo mejor por ellos”, afirmó. Más tarde, permaneció bajo la lluvia mientras esperaba que algún auto le ofreciera un aventón.

Trabajadores iraníes de tres ciudades iban apretujados en un taxi mientras regresaban de una visita a casa y volvían a sus empleos en la región kurda de Irak. Los hombres trabajaban para la misma empresa constructora y planean quedarse un mes para ganar lo suficiente y poder afrontar el aumento de los costos en su país, indicaron.

“La situación solo va a empeorar y los civiles serán los únicos afectados”, sostuvo uno de los trabajadores. “Dejamos a nuestros hijos y esposas solo para venir a trabajar aquí y ganar algo de dinero; de lo contrario, no los habríamos dejado solos”.

Ataques aéreos y autoridades escondidas

Kurdos iraníes que viven cerca de sitios utilizados por las autoridades iraníes dijeron que se vieron obligados a huir a zonas más seguras para evitar el bombardeo.

Un pintor de casas que vive en la ciudad iraní de Urmia pero trabaja en Irbil, en el norte de Irak, relató que el bombardeo constante se ha convertido en un hecho de la vida cotidiana. Regresó brevemente a casa por insistencia de su madre, después de que ella se asustó por las explosiones; él la tranquilizó diciéndole que la familia no tenía vínculos con las autoridades iraníes y no tenía nada que temer.

La situación era tan grave que otro kurdo iraní, trabajador de una fábrica metalúrgica y residente en la región kurda de Irak, suplicó a su familia en Urmia que se trasladara para vivir con él. Su familia, incluida su esposa y tres hijos, llegó el domingo y descansó en un restaurante al borde de la carretera.

Aseguró que las fuerzas de seguridad ya no se refugian en sus bases tras los ataques repetidos. Muchas instalaciones militares, de inteligencia y policiales están en ruinas, y el personal evita los puestos fijos.

“No se quedan en sus oficinas”, dijo. “Se quedan en sus autos, bajo puentes, en escuelas y hospitales. Andan dando vueltas. Sus bases están destruidas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.