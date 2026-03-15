Boston celebra Día de San Patricio con uno de los mayores eventos de la herencia irlandesa del país

Decenas de miles de personas salieron el domingo a las calles de South Boston para el desfile anual de San Patricio de la ciudad, una de las celebraciones del legado irlandés más grandes del país.

El desfile atrajo a gente de todo Massachusetts y otros lugares, con bandas, carros alegóricos, grupos de veteranos y organizaciones locales que marcharon por el vecindario.

La policía se apostó a lo largo del recorrido mientras bailarines irlandeses, gaiteros y hombres con uniformes de la Guerra de Independencia marchaban ante la ovación de los espectadores.

Estudiantes observaban desde los tejados, mientras los residentes se inclinaban sobre las barandillas de las casas de tres pisos de South Boston. A lo largo de las aceras, espectadores con collares verdes, sombreros con tréboles y prendas de los Celtics de Boston se agolparon detrás de las vallas; algunos ondeaban banderas irlandesas al paso del desfile.

El desfile de este año se llevó a cabo a lo largo de un recorrido ligeramente distinto al de años anteriores como parte de la planeación de las autoridades municipales para gestionar las grandes multitudes.

El evento es una importante tradición anual en Boston, una ciudad con profundas raíces irlandesas. La fecha a menudo coincide con las celebraciones del Día de la Evacuación, que conmemora la salida de las tropas británicas de Boston en 1776. El Día de la Evacuación de este año cae el martes. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.