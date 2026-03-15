"Sinners" y "One Battle After Another" tendrán duelo de Warner Bros. en los Oscar

Hollywood se reunirá la noche del domingo para unos Premios de la Academia de infarto que se encaminan hacia una coronación para Paul Thomas Anderson o Ryan Coogler. La mayoría lo consideraría un escenario en el que todos ganan.

“One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), de Anderson, es la favorita de cara a la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero “Sinners” ("Pecadores"), de Coogler, llega como la principal nominada, con un récord de 16 menciones. Ambos cineastas están en posición de marcharse con su primer Oscar.

Pero poco más está garantizado en unos Premios de la Academia en los que Michael B. Jordan o Timothée Chalamet (pese al desaire al ballet del que se habló en todo el mundo) podrían ganar su primer Premio de la Academia en una contienda a mejor actor demasiado reñida como para hacer pronósticos.

Cómo ver los Oscar y la alfombra roja

La transmisión se emitirá en vivo por ABC y se podrá ver en streaming en Hulu a partir de las 7 p.m. hora del Este (0100 GMT). YouTube será la nueva casa de los Oscar a partir de 2029.

El programa oficial previo de la alfombra roja comienza en ABC y Hulu a las 6:30 p.m. hora del Este (0000 GMT), mientras que E! iniciará su cobertura de la alfombra roja a las 4 p.m.

The Associated Press tendrá una transmisión en vivo de las llegadas de moda desde el mediodía hasta las 3:30 p.m. hora del Pacífico (2100 GMT) en APNews.com y YouTube.

En Latinoamérica, los Oscar se podrán ver por el canal de cable TNT.

Qué esperar de los Oscar 2026

Conan O’Brien regresa como presentador por segundo año consecutivo. Pese a la guerra en Irán y al aumento de la agitación geopolítica, O’Brien ha prometido un espectáculo entretenido al estilo de presentadores como Bob Hope y Johnny Carson. O’Brien les dijo a los reporteros a principios de la semana: “Divirtámonos con esto, esa es mi actitud”.

Aun así, la elevada seguridad será todavía mayor este año en unos Oscar que se celebran dos semanas después de que Estados Unidos y el presidente Donald Trump iniciaran la guerra con Irán.

“Por supuesto, cada año monitoreamos lo que está pasando en el mundo”, comentó a principios de la semana Raj Kapoor, productor ejecutivo del programa. “Contamos con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración estrecha”.

Se interpretarán dos de las cinco canciones nominadas a mejor canción: “I Lied to You”, de “Sinners”, con Miles Caton, Raphael Saadiq y otros; y “Golden”, de “KPop Demon Hunters”.

La exhibición en salas vuelve a imponerse al streaming, otra vez

“KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), una producción de Sony Pictures que se vendió a Netflix, fue la película más vista de 2025. (Tiene 325 millones de visualizaciones y contando, lo que la convierte en la película más reproducida en streaming de Netflix en toda su historia). Pero parece casi seguro que el último premio de la noche no irá a un estreno de streaming; “CODA” ("CODA: Señales del corazón"), de Apple, sigue siendo la única que lo ha logrado. En cambio, es probable que el premio de mejor película sea para alguna anomalía en la industria cinematográfica actual: películas originales de gran presupuesto surgidas de una visión personal.

“Sinners” y “One Battle After Another” se estrenaron en salas y se filmaron en película. Y ambas son de Warner Bros., el estudio histórico que ha acordado fusionarse con el nuevo coloso de medios de David Ellison, Paramount Skydance. El acuerdo de 111.000 millones de dólares, que espera aprobación regulatoria, ha sacudido a una industria que ya se estaba adaptando a las adquisiciones de MGM (por Amazon) y 20th Century Fox (por The Walt Disney Co.).

La elegía podría marcar los Oscar del domingo. Se espera que el segmento in memoriam incluya, entre muchos otros, recuerdos de Robert Redford, Diane Keaton y Robert Duvall. O’Brien, que había organizado una fiesta a la que asistieron Rob y Michele Reiner la noche anterior a sus muertes, ha prometido un homenaje “muy poderoso”.

La novedad de este año es una categoría de mejor casting. Otra innovación es el requisito de que los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas vean a todas las nominadas antes de votar. En la plataforma de streaming de la academia —hasta la votación de los Oscar se hace por streaming— los votantes debían marcar una casilla en la que certificaban haber visto a cada nominada antes de votar en una categoría.

Pocas certezas en las categorías de actuación

Queda por ver si esos cambios tendrán algún efecto en algunas de las contiendas más reñidas de la noche. Al llegar a la gala, mejor actor es una de las categorías más difíciles de anticipar.

Chalamet había sido visto como el favorito por su actuación en “Marty Supreme” ("Marty Supremo"). Pero una campaña fanfarrona y generadora de titulares —que, entre otras cosas, incluyó un supuesto desaire al ballet y la ópera— pudo haber ayudado a colocar a Jordan en la delantera. (A favor de Chalamet, el revuelo solo comenzó cuando la votación estaba terminando).

Aunque se espera ampliamente que Jessie Buckley de “Hamnet” gane mejor actriz, lo que sería una primicia para intérpretes irlandeses, las categorías de reparto son muy competitivas. Amy Madigan de “Weapons” (“La hora de la desaparición”) es la ligera favorita a mejor actriz de reparto, pero Teyana Taylor de “One Battle After Another" y Wunmi Mosaku de “Sinners" también están en la pelea.

Pese a casi no hacer campaña, se considera que Penn es el favorito a mejor actor de reparto. Ese premio también podría ir fácilmente a Stellan Skarsgård de “Sentimental Value” ("Valor sentimental") o Delroy Lindo de “Sinners”.

Aunque los Oscar a menudo parecen en gran medida desconectados de su época, un grupo de nominados que lidia explícitamente con el momento político actual ocupará el centro de la escena. Eso incluye no solo “One Battle After Another”, que abre con una redada en un centro de detención de migrantes, sino también películas como el thriller político brasileño de Kleber Mendonça Filho "O Agente Secreto" ("El agente secreto") y el drama iraní de venganza de Jafar Panahi “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”).

La guerra en Irán tiene un significado particular para Panahi, cuya película está nominada a mejor largometraje internacional y a mejor guion. El prestigioso cineasta iraní y ganador de la Palma de Oro del año pasado ha hecho películas clandestinamente en su Irán natal pese a encarcelamientos repetidos, una prohibición de viajar e incluso arresto domiciliario. Mientras promocionaba la película, Panahi fue condenado a un año de prisión. Al menos uno de sus nominados como coguionista, Mehdi Mahmoudian, no pudo salir de Irán para asistir a los premios del domingo.

Hace veintitrés años, los Premios de la Academia también se celebraron en medio de una guerra en Oriente Medio. Los Oscar de 2003 tuvieron lugar apenas tres días antes de que comenzara la guerra de Irak. Muchos en Hollywood protestaron contra la guerra y “Chicago” ganó mejor película.

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