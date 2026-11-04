Iraníes celebran revés de Trump en elecciones de EEUU y otras noticias de Oriente Medio

Funcionarios iraníes se sintieron envalentonados el miércoles por un doloroso revés electoral para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos líderes mundiales esperaban ver si Washington pondría fin a la guerra con Irán.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes en Yemen, que gozan del respaldo de Irán, afirmaron que lanzaron ataques contra un aeropuerto en la capital saudí, Riad. Por su parte, el ejército israelí indicó que atacó a dos personas en Líbano y mató a una de ellas.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el miércoles.

Irán dice que elección en EEUU muestra que los votantes rechazan la guerra de Trump

Algunos iraníes celebraron después de que los votantes de Estados Unidos, preocupados por la guerra y frustrados por el aumento de los precios del combustible, dieran a los demócratas el control del Congreso en los comicios del martes, un duro golpe para Trump y para el Partido Republicano.

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, escribió el miércoles en X que “los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y respaldamos este mensaje”. Advirtió que si el gobierno de Estados Unidos ignora el voto por el cambio, “aprenderá que nuestro NO viene con una pesadilla”.

Pero el líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, desestimó la idea de que Estados Unidos vaya a cambiar su enfoque hacia la República Islámica.

La región en general ha estado en vilo durante semanas ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones militares a gran escala contra Irán. Siguen en curso conversaciones destinadas a evitar que se reanuden los combates.

Subrayando la hostilidad mutua, miles de personas marcharon por Teherán el miércoles en una manifestación organizada por el gobierno para conmemorar el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en 1979.

Manifestantes progubernamentales quemaron banderas estadounidenses e israelíes y corearon “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”.

Los hutíes afirman haber atacado objetivos en Arabia Saudí

En Yemen, los hutíes afirmaron el miércoles, sin aportar pruebas, que atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en la capital de Arabia Saudí, Riad, así como varias zonas del sur del país.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, declaró que los rebeldes dispararon un misil balístico hacia el aeropuerto, causando lo que describió como “grandes daños” en la terminal. También sostuvo que el grupo lanzó un dron contra una instalación de radar y un misil balístico contra un centro de mando y control en la provincia de Jazan.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones. El Ministerio de Información saudí no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La Defensa Civil saudí emitió una alerta en Riad durante la noche y otras advertencias de posible “peligro” en Jazan y Najran a primera hora del miércoles.

Los hutíes han atacado repetidamente instalaciones petroleras y logísticas, así como aeropuertos, en Arabia Saudí, como parte de su plan para combatir lo que describen como el “bloqueo” del reino sobre Yemen.

Ataque con dron israelí en Líbano

En Líbano, el Ministerio de Salud informó que un ataque contra una motocicleta en la localidad de Qabrikha mató a una persona e hirió a otra.

El ejército israelí afirmó en un comunicado que había “atacado a dos sospechosos que estaban observando a soldados de las FDI”, sin ofrecer más detalles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.