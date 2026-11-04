Dos muertos, incluido el sospechoso, en tiroteo cerca de oficinas de Citibank en Florida

Dos personas, entre ellas el tirador, murieron en un tiroteo cerca de un complejo de oficinas de Citibank el miércoles a las afueras de Tampa, informaron autoridades.

Más de 360 agentes acudieron al complejo, informó la policía del condado Hillsborough. Un video de televisión mostró largas filas de trabajadores saliendo de los edificios. La policía indicó en redes sociales que había “respondido a una amenaza activa y actualmente está despejando el edificio”.

Un sospechoso y otra persona murieron, dijo la fuerza pública. No se supo si alguien más resultó lastimado.

“Creemos que se trata de un atentado contra un particular”, publicó el comandante policial Chad Chronister en X .

El complejo de Citibank en los suburbios de Tampa incluye cuatro edificios de oficinas de tres pisos que albergan a miles de empleados del gigante bancario.

Mensajes compartidos en Broadcastify.com de los agentes que respondieron al complejo apuntan a una exhaustiva búsqueda piso por piso. Los agentes encontraron a personas refugiadas en habitaciones y armarios y las escoltaron cuidadosamente fuera de los edificios y del estacionamiento.

Citigroup expresó en un comunicado que estaba “al tanto de un incidente” en el complejo y que estaba cooperando con las autoridades.

Doug Merritt relató que se sobresaltó cuando su hijo lo llamó desde el complejo de Citibank, diciendo que había huido después de escuchar disparos.

“Estaba muy cerca de eso”, dijo Merritt a The Associated Press. “Dejó todas sus cosas donde estaba y pudo salir de allí”.

Durante alrededor de una hora, contó Merritt, no supo si su hijo estaba a salvo porque había una mala conexión a internet.

“Quería que se pusiera a salvo”, dijo. “Estaba nervioso".

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Bynum reportó desde Savannah, Georgia. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Cybele Mayes-Osterman en Chicago, R.J. Rico en Atlanta y Claudia Lauer en Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.