Mercados suben y el Dow se dispara más de 1.500 puntos tras elecciones de mitad de mandato en EEUU

Los precios de las acciones se dispararon el miércoles en Estados Unidos después de que el partido del presidente Donald Trump perdiera el control de Washington en las elecciones de mitad de mandato.

Las acciones suelen comportarse bien en los meses posteriores a cualquier elección de mitad de mandato en Estados Unidos, sin importar quién gane, y el S&P 500 subió 1,6% el miércoles.

El Promedio Industrial Dow Jones se disparó más de 1.500 puntos y el compuesto Nasdaq avanzó 1,4%. Las acciones de propietarios de hospitales y de minoristas enfocados en estadounidenses de menores ingresos encabezaron el repunte.

Los inversionistas, mientras tanto, ven riesgos por delante para la empresa de redes sociales de Trump, la industria de la IA y los negocios propiedad de Elon Musk. Los precios del petróleo se desplomaron, lo que ayudó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro cedieran.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.