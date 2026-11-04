Tras la ola demócrata, arranca la campaña electoral 2028 en EEUU

Los votos finales de las elecciones de medio mandato todavía se están contando, pero no se equivoquen: la próxima temporada electoral ya comenzó.

Los aspirantes presidenciales de ambos partidos se disputaron posiciones el miércoles, incluso mientras el mundo político asimilaba el impacto de la ola demócrata que la víspera se estrelló sobre la política estadounidense. Los demócratas celebraron el sorprendente éxito de su partido —y empezaron a promocionarse—, mientras los republicanos, desmoralizados, se apresuraban a tomar distancia de los estragos del presidente Donald Trump.

El republicano con más en juego probablemente era el vicepresidente JD Vance, quien llegó a la noche del martes como el principal prospecto presidencial del Partido Republicano y despertó el miércoles mucho más vulnerable —como cualquier republicano que esté cerca de Trump—.

“La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió Vance en una publicación matutina en X en la que, de forma notable, no defendió la guerra de Trump contra Irán. “Si quieren argumentar que valió la pena, que valió la pena perder el Senado durante los próximos 6 años, entonces háganlo. Argumenten que fue un costo que valió la pena pagar. Estén de acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”.

Añadió: “Y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos a partir de aquí debe empezar ahí”.

Los votantes que aún están procesando una extraordinaria campaña de medio mandato quizá no reciban con agrado un giro inmediato hacia 2028. Pero para quienes aspiran a ser candidatos, existe una urgencia real por avanzar hacia una postulación a la Casa Blanca en lo que se espera sea una contienda muy abierta en ambos partidos.

Posibles contendientes de 2028 han estado moviéndose

Los primeros votos de las primarias presidenciales se emitirán en poco más de un año. Y algunos aspirantes, incluidos el senador de Arizona, Mark Kelly, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya han tenido conversaciones preliminares con posibles integrantes del personal de una campaña presidencial.

Los demócratas, en particular, cuentan con una amplia cantera de líderes de alto perfil que fortalecieron sus marcas políticas el martes.

Gobernadores de estados demócratas como Wes Moore, de Maryland, y JB Pritzker, de Illinois, lograron victorias decisivas para la reelección y ofrecieron amplios discursos de triunfo. El gobernador saliente de California, Gavin Newsom, ha trabajado para impulsar a candidatos demócratas en todo el país, especialmente en el sur. También tuvo un papel personal en que los demócratas ganaran la mayoría en la Cámara de Representantes, al haber encabezado la Proposición 50, la respuesta de California a la redistribución de distritos a mitad de década impulsada por republicanos en Texas.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, tuvo posiblemente el desempeño más impresionante, con una victoria contundente en uno de los estados sin definición política más importantes del país, al tiempo que ayudó a su partido a ganar el control de la legislatura estatal y a voltear cuatro escaños en el Congreso.

Shapiro enfrentó preguntas inmediatas sobre sus ambiciones presidenciales durante una ronda de entrevistas en la televisión nacional el miércoles por la mañana.

“Las cifras fueron tan grandes que me preguntaba si quiere aprovechar esta oportunidad… para decir: ‘¿Sabe qué? Estoy dentro para 2028’. ¿O quiere hablar de otra cosa?”, preguntó la presentadora de CBS Gayle King.

“Quiero responder a todas tus otras preguntas, Gayle”, bromeó Shapiro, antes de abordar el futuro de su partido. “La gente quiere un cambio fundamental, una reforma real. Y, más importante, quiere que sus líderes hagan que las cosas sucedan; quieren resultados reales”.

Y mientras los gobernadores demócratas alzan la voz, una nueva ola de demócratas tomará la mayoría del Senado, lo que quizá eleve a figuras como el senador de Georgia, Jon Ossoff, o incluso al senador electo Abdul El-Sayed, de Michigan.

Los progresistas aprovecharon la victoria de El-Sayed en el medio oeste mientras discutían discretamente quién podría tomar la bandera progresista que hoy porta el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien a los 85 años ha descartado postularse de nuevo a la presidencia. La representante Alexandria Ocasio-Cortez sigue siendo el nombre dominante en esa conversación, pero con 37 años no está claro si dará ese paso.

“Esto cambia la contienda presidencial de 2028”, manifestó Adam Green, cofundador del Progressive Change Campaign Committee, sobre el triunfo de El-Sayed. “Un luchador económico audaz y antiestablishment puede ganar estados en disputa. Punto”.

Las fuertes derrotas podrían ser una oportunidad para algunos republicanos

Del lado republicano, la paliza podría abrir una puerta para antiguos rivales de Trump como Ron DeSantis.

El gobernador republicano saliente de Florida no se guardó nada el miércoles al describir el alcance de las derrotas del Partido Republicano, y las calificó como “casi un evento de nivel de extinción para los republicanos en muchas partes del país”. Señaló a su estado —que eligió a republicanos para la gubernatura y para el Senado federal— como una excepción y un ejemplo de “cómo se pueden ofrecer grandes resultados”.

El senador de Texas, Ted Cruz, quien sopesa abiertamente otra postulación a la Casa Blanca, invirtió tiempo y recursos significativos tratando de ayudar a republicanos que terminaron perdiendo, particularmente en su estado natal.

Los críticos más feroces de Trump también se sintieron reivindicados. Entre ellos está el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien también está considerando una tercera candidatura presidencial.

Impulsado por los resultados de ayer, sin embargo, el grupo de aspirantes demócratas está ansioso por avanzar.

El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, excandidato presidencial que inicia el ciclo 2028 con más de 20 millones de dólares en su cuenta federal de campaña, ofreció un discurso de victoria inspirador que dejó pocas dudas sobre sus intenciones.

“Hemos terminado una elección, pero esto tiene que ser el inicio de un movimiento”, expresó Booker. “Estados Unidos, esta noche es el comienzo de nuestro regreso, baby”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.