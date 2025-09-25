Irán habría realizado prueba de misiles no declarada, según fotos satelitales analizadas por AP

Irán probablemente llevó a cabo una prueba de misiles no declarada en su Puerto Espacial Imán Jomeini, según mostraron el jueves fotos satelitales analizadas por The Associated Press, subrayando el esfuerzo de Teherán por mantener su programa de armas a pesar de la guerra de 12 días con Israel en junio.

Irán no ha reconocido formalmente la prueba de la semana pasada en una plataforma circular que ha albergado otros lanzamientos importantes del programa espacial civil del país. Sin embargo, un solo legislador en el Parlamento de Irán afirmó, sin ofrecer evidencia, que Teherán probó un posible misil balístico intercontinental.

La prueba y la afirmación generan preocupaciones de que Irán pueda estar intentando expandir el alcance de sus misiles en un momento en que las tensiones siguen altas antes de las sanciones de Naciones Unidas, que probablemente se reimpondrán este fin de semana sobre el programa nuclear de Teherán, cuando también repara sitios de misiles que fueron atacados por los israelíes.

"Los éxitos de Israel en la guerra de 12 días contra los ataques con misiles de Irán reforzaron para Teherán la importancia de desarrollar más misiles balísticos y versiones cualitativamente mejores de ellos", afirmó Behnam Ben Taleblu, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias con sede en Washington. El grupo de expertos ha sido durante mucho tiempo crítico de Irán y ha sido sancionado por Teherán.

"Consideren esto parte de los esfuerzos de Teherán para reconstruir mejor y lo más rápido posible", añadió.

Marcas de quemaduras en plataforma de lanzamiento

El 18 de septiembre, usuarios de redes sociales iraníes publicaron imágenes aéreas sobre la provincia de Semnan, mostrando lo que parecía ser la estela de un cohete al atardecer. Las autoridades iraníes no reconocieron qué causó la estela, ni los medios estatales iraníes reportaron sobre el incidente.

Fotos satelitales tomadas antes por Planet Labs PBC muestran la plataforma circular en el Puerto Espacial Imán Jomeini —aproximadamente a 230 kilómetros (145 millas) al sureste de la capital de Irán, Teherán, en Semnan— pintada de azul con líneas rojas, blancas y verdes, los colores de la bandera iraní.

Pero en imágenes satelitales desde el 18 de septiembre, la plataforma parecía descolorida, aunque no estaba completamente claro hasta una imagen más detallada de Planet solicitada por la AP tomada el miércoles. Esa imagen muestra marcas de quemaduras significativas, cuyo patrón se asemejaba a las quemaduras vistas en la plataforma tras lanzamientos anteriores. Cuando los cohetes se lanzan, las llamas de sus motores caen sobre las plataformas.

Fabian Hinz, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que estudia misiles, dijo que la escala de las quemaduras sugiere que Irán lanzó un misil de combustible sólido, ya que las partículas de óxido de aluminio en combustión causan tales marcas.

Las marcas de norte a sur sugieren que también se utilizó un deflector de explosión para canalizar las llamas, dijo.

Afirmaciones sobre misil balístico intercontinental

En una aparición en la televisión estatal iraní el sábado, el miembro del Parlamento iraní Mohsen Zanganeh afirmó que la República Islámica había lanzado un misil balístico intercontinental el jueves. Lo presentó como un signo de la fortaleza de Irán, que enfrenta desafíos de Israel y Occidente.

"No hemos abandonado el enriquecimiento (nuclear), ni entregado uranio al enemigo, ni retrocedido en nuestras posiciones de misiles", señaló Zanganeh, miembro del comité de presupuesto del Parlamento de la provincia de Jorasán Razaví de Irán.

"La noche anterior probamos uno de los misiles más avanzados del país, que hasta ahora no había sido, por así decirlo, probado, y esa prueba fue exitosa", dijo.

"En otras palabras, quiero decir que incluso bajo estas condiciones estamos realizando una prueba de seguridad de un misil de alcance intercontinental", añadió.

Zanganeh no ofreció detalles sobre de dónde obtuvo su información, ni proporcionó evidencia alguna para respaldar su afirmación. Los miembros del Parlamento iraní han hecho afirmaciones exageradas anteriormente.

Los misiles balísticos intercontinentales típicamente tienen alcances mayores a 5.500 kilómetros (3.415 millas). Eso se extenderá mucho más allá del alcance supuestamente permitido por el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, que es de 2.000 kilómetros (1.240 millas).

El alcance de 2.000 kilómetros abarca gran parte del Oriente Medio, incluyendo Israel y bases militares estadounidenses en la región. El Comando Central del ejército de Estados Unidos, que supervisa sus operaciones en el Oriente Medio, no respondió a una solicitud de comentarios.

Persisten las preguntas sobre el lanzamiento

A pesar de las afirmaciones del legislador, todavía hay muchas preguntas en torno al lanzamiento, incluyendo qué fue exactamente lo que Irán envió al cielo.

Irán ha utilizado en el pasado la plataforma para lanzar misiles de combustible sólido llamados Zuljanah, nombrados en honor a un caballo del Imán Hussein, nieto del profeta Mahoma y figura clave en la fe chiita que fue masacrado con sus combatientes en Karbala en el siglo VII.

El Zuljanah puede lanzar satélites al espacio. Sin embargo, el hecho de que use combustible sólido y sea capaz de alcanzar el espacio ha generado preocupaciones por parte del gobierno de Estados Unidos de que Irán podría potencialmente construir un misil balístico intercontinental.

"Si, como se alega cada vez más, la prueba fue de un vehículo de lanzamiento espacial, representa un deseo de Teherán de potencialmente amenazar objetivos fuera del Oriente Medio, como el continente europeo e incluso el territorio estadounidense", afirmó Taleblu.

Tales misiles pueden entregar armas nucleares, pero Irán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos también evalúan que Irán no está persiguiendo activamente una bomba atómica, aunque ha estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%. Irán también necesitará miniaturizar cualquier posible bomba nuclear para colocarla en la cima de un misil balístico.

Con Irán no reconociendo formalmente el lanzamiento y la estela errática que quedó atrás, la probabilidad es que el lanzamiento haya fallado. Tampoco hay reconocimiento por parte de funcionarios espaciales de Estados Unidos de que Irán haya puesto nuevos satélites en el espacio el 18 de septiembre.

Irán también puede haber utilizado el lanzamiento para señalar a Occidente que continuará con su programa de misiles, a pesar de las sanciones y la presión, aunque sin una confirmación formal, sigue sin estar claro qué intentaba hacer Teherán.

"El problema es que tantas cosas suceden con Irán. Es difícil decir qué es coincidencia y qué es un patrón", comentó Hinz.

___

El periodista de The Associated Press Amir Vahdat contribuyó a este despacho desde Teherán, Irán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.