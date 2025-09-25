Economía de EEUU se expande 3,8% tras actualización del crecimiento del segundo trimestre del año

Un aumento en el gasto de los consumidores ayudó a que la economía de Estados Unidos se expandiera a un sorprendente 3,8% de abril a junio, informó el jueves el gobierno en una drástica actualización al alza de su estimación previa del crecimiento del segundo trimestre del año.

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos —la producción nacional de bienes y servicios— se recuperó en primavera de una caída del 0,6% en el primer trimestre causada por las repercusiones de las guerras comerciales del presidente Donald Trump, indicó el Departamento de Comercio, que había estimado previamente un crecimiento del segundo trimestre del 3,3%, y los analistas esperaban que esa cifra se repitiera.

La caída del PIB en el primer trimestre, el primer retroceso de la economía de Estados Unidos en tres años, fue causada principalmente por un aumento en las importaciones —que se restan del PIB— ya que las empresas se apresuraron a introducir bienes extranjeros antes que Trump pudiera imponerles impuestos generalizados. Esa tendencia se revirtió como se esperaba en el segundo trimestre: las importaciones cayeron a un ritmo del 29,3%, impulsando el crecimiento de abril a junio en más de cinco puntos porcentuales.

El gasto de los consumidores aumentó a un ritmo del 2,5%, frente al 0,6% del primer trimestre y muy por encima del 1,6% que el gobierno había estimado previamente.

"El consumidor estadounidense se mantuvo mucho más fuerte de lo que muchos pensaban, incluso en medio de una venta masiva en el mercado de valores y mucha incertidumbre comercial", publicó en las redes sociales Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía también resultó ser más fuerte de lo reportado anteriormente, creciendo un 2,9% de abril a junio, frente al 1,9% del primer trimestre y en la estimación previa del gobierno. Esta categoría incluye el gasto de los consumidores y la inversión privada, pero excluye elementos volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto gubernamental.

Pero la inversión privada cayó, incluyendo una disminución del 5,1% en la inversión residencial. La disminución de los inventarios empresariales restó más de 3,4 puntos porcentuales al crecimiento del segundo trimestre del año.

El gasto y la inversión del gobierno federal cayeron a un ritmo anual del 5,3% además de una caída del 5,6% en los primeros tres meses de 2025.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha revertido décadas de política estadounidense en apoyo de un comercio más libre. Ha impuesto impuestos de dos dígitos —aranceles— a las importaciones de casi todos los países del mundo y ha apuntado a productos específicos para aranceles, incluidos el acero, el aluminio y los automóviles.

Trump ve los aranceles como una forma de proteger la industria estadounidense, atraer fábricas de regreso a Estados Unidos y ayudar a pagar los enormes recortes de impuestos que firmó como ley el 4 de julio.

Pero los economistas convencionales —cuyas opiniones Trump y sus asesores rechazan— afirman que sus aranceles dañarán la economía, aumentando los costos y haciendo que las empresas estadounidenses protegidas sean menos eficientes. Señalan que los aranceles son pagados por los importadores en Estados Unidos, quienes intentan trasladar el costo a sus clientes a través de precios más altos. Por lo tanto, los aranceles pueden ser inflacionarios, aunque su impacto en los precios hasta ahora ha sido modesto.

La forma impredecible en que Trump ha impuesto los aranceles —anunciándolos y suspendiéndolos, luego ideando nuevos— ha dejado a las empresas desconcertadas, contribuyendo a una fuerte desaceleración en la contratación.

De 2021 a 2023, Estados Unidos agregó un impresionante promedio de 400.000 empleos al mes a medida que la economía se recuperaba de los confinamientos por COVID-19. Desde entonces, la contratación se ha estancado, en parte debido a la incertidumbre de la política comercial y en parte debido a los efectos persistentes de 11 aumentos de tasas de interés por parte de los combatientes de la inflación de la Reserva Federal en 2022 y 2023.

Las actualizaciones del Departamento de Trabajo de principios de este mes mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que terminó en marzo. Eso significa que los empleadores agregaron un promedio de menos de 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147.000 reportados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo ha disminuido aún más, a un promedio de 53.000 al mes.

Se espera que el Departamento de Trabajo informe el 3 de octubre que los empleadores agregaron apenas 43.000 empleos en septiembre, aunque es probable que el desempleo se haya mantenido en un bajo 4,3%, según los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Buscando fortalecer el mercado laboral, la Fed recortó la semana pasada su tasa de interés de referencia por primera vez desde diciembre y señaló que esperaba dos recortes más este año. Pero el crecimiento sorprendentemente fuerte del PIB del segundo trimestre puede dar al banco central menos razones para recortar las tasas, a pesar de la intensa presión de Trump para hacerlo.

El informe del PIB del jueves fue la tercera y última actualización del Departamento de Comercio sobre el crecimiento económico del segundo trimestre del año. Publicará su estimación inicial del crecimiento de julio a septiembre el 30 de octubre.

Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperan que el crecimiento del PIB se desacelere a un ritmo anual de sólo 1,5% en el tercer trimestre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.