Israelíes esperan los resultados finales de las elecciones mientras se avecinan decisiones difíciles

Los israelíes esperaban el jueves los resultados finales de las elecciones para confirmar lo que ven que se perfila: que no habrá una mayoría de escaños parlamentarios para el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aliados, ni para el abanico de partidos que busca desalojarlo del poder.

En las próximas semanas se avecinan decisiones difíciles, como si algunos partidos judíos y árabes se unirían en una alianza histórica, o si algunos partidos que hicieron campaña para sacar a Netanyahu dejarían eso de lado y unirían fuerzas con el primer ministro, profundamente divisivo. Mientras tanto, Netanyahu sigue al mando.

Los resultados finales podrían llegar a partir de la noche del jueves, después de que se cuenten cerca de medio millón de votos por correo de personal militar, diplomáticos, personas en prisiones y hospitales, y otros. No se espera que alteren los resultados de manera drástica.

Los medios locales proyectaron 53 escaños parlamentarios para el bloque de Netanyahu, 48 escaños para los partidos de oposición y 19 para los liderados por árabes, que también quieren que Netanyahu salga del gobierno.

Voces en apoyo de una coalición con partidos liderados por árabes

El principal rival de Netanyahu, el exjefe militar Gadi Eisenkot, habló de un gobierno al servicio de todos y que refleje la voluntad del pueblo en su primera declaración pública desde un mensaje a sus simpatizantes a primera hora del miércoles.

Eisenkot no mencionó la posibilidad de unir fuerzas con los partidos liderados por árabes, que tuvieron un buen desempeño después de que algunos ciudadanos árabes rompían viejas promesas de no votar nunca en un país en el que durante mucho tiempo han estado sujetos a discriminación. Pero ha dicho que está abierto a trabajar con ellos para alcanzar la mayoría de 61 escaños necesaria para controlar el Knéset de 120 escaños.

Uno de esos partidos árabes, la Lista Conjunta, señaló a última hora del miércoles la “demostración de fuerza sin precedentes” y a los votantes judíos “dispuestos a nadar contra la corriente del racismo”. Indicó que estaba abierta a la cooperación política.

Hubo pequeñas manifestaciones durante la noche en Tel Aviv y, en la mucho más conservadora Jerusalén, en apoyo de una coalición que incluya a partidos liderados por árabes. Hasta 2021, ningún partido árabe se había unido a un gobierno de coalición, y eso fue breve.

El partido Likud de Netanyahu, pese a haber recibido la mayor cantidad de votos, ha acusado a los partidos liderados por árabes de robarse la elección y pidió al comité electoral que investigue. No aportó pruebas específicas para respaldar sus afirmaciones. El comité electoral ha dicho que el número de irregularidades reportadas en la elección, relativamente tranquila, fue bajo.

La próxima semana, el presidente de Israel encargará a alguien formar el próximo gobierno. Tradicionalmente ha sido el líder del partido con más votos, pero no es obligatorio.

Si no se puede formar un nuevo gobierno después de múltiples intentos, Israel se enfrentaría a una nueva elección a principios del próximo año. El presidente, Isaac Herzog, señaló el miércoles que quería evitar ese paso, algo que Eisenkot también ha dicho.

Las nuevas elecciones traen nuevas preguntas, como si los ciudadanos árabes volverían a acudir a las urnas en gran número y si las decenas de miles de israelíes que volaron a casa para votar lo harían de nuevo. Muchos habían dicho que dieron ese paso para salvar al país de Netanyahu.

Netanyahu podría seguir en el poder en un país profundamente dividido

Israel, ya dividido a lo largo de múltiples líneas de fractura —judíos y árabes, laicos y religiosos—, llegó a los comicios con enormes y dolorosos asuntos en juego.

Entre ellos está si la población ultraortodoxa, de rápido crecimiento, debería seguir exenta del servicio militar obligatorio en un país donde muchas familias han visto a sus hijos e hijas morir en tres años de guerras inconclusas.

Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en Israel, ha sido especialmente polarizante, con acusaciones de corrupción sobre él, junto con acusaciones de que retrasó la concreción de acuerdos sobre la guerra en Gaza, incluido para liberar rehenes, por beneficio político.

Aunque muchos israelíes votaron con los temas de seguridad como prioridad, también está en juego la posición internacional del país tras las críticas generalizadas por el trato a los palestinos en Gaza y la creciente violencia de colonos judíos en la Cisjordania ocupada.

Para los ciudadanos árabes, que constituyen el 20% de la población de Israel, hay una cauta esperanza de cambio. “Si Dios quiere, tendremos algo para nosotros en el gobierno, algo que nos traiga nuestros derechos”, dijo Brosli Elias, residente de Nazaret, una de las ciudades árabes más grandes de Israel.

Mientras tanto, la amenaza de nuevos ataques contra Irán se suma a la incertidumbre electoral, ya que el gobierno de Trump ha hablado de nuevos ataques después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Expertos han dicho que Netanyahu podría aprovechar la renovada guerra total para presionar por un gobierno de unidad con él al mando.

Eso podría retrasar lo que Netanyahu ha resistido durante mucho tiempo: una investigación pública sobre las fallas de seguridad que llevaron al ataque extremista más mortífero contra Israel en la historia del país, el asalto liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

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Saeed informó desde Abu Snan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.