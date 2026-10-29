Juez rechaza pedido federal de separar boletas en California; dice que causaría caos al votar

Un juez federal ha rechazado una solicitud del gobierno de presidente estadounidense Donald Trump para impedir que California procese las papeletas de hasta 20.000 personas, ya que -- advirtió-- eso “causaría estragos” en las elecciones de noviembre.

El juez de distrito David O. Carter dictó el fallo el miércoles, cuando más de 3,7 millones de personas ya han votado en el estado.

La decisión es el más reciente revés legal para Trump en su intento de ampliar el control federal sobre las elecciones administradas por los estados, antes de la votación que decidirá el control del Congreso durante el resto de su mandato.

El gobierno federal demandó a funcionarios electorales de California a mediados de octubre, acusándolos de no cumplir un plazo de 48 horas para revisar una lista de 20.000 nombres que, según alegó, probablemente correspondían a personas que no eran ciudadanas y figuraban en el padrón electoral del estado.

El gobierno de Trump había pedido al juez que ordenara al estado esperar para contar esas papeletas hasta que pudiera verificarse el estatus migratorio de los votantes. El gobierno federal también había solicitado al tribunal de apelaciones un fallo rápido —antes de la audiencia programada para el 27 de octubre ante un juez de distrito en el caso—, pero ese intento fue rechazado por el tribunal superior. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.