Identifican restos de tres víctimas del 11-S, casi 24 años después

Los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos han sido identificados recientemente, dijeron las autoridades esta semana, gracias a que la tecnología de ADN sigue logrando avances graduales en el esfuerzo de casi un cuarto de siglo por devolver los restos de los fallecidos a sus seres queridos.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York anunciaron el jueves que habían identificado los restos de Ryan D. Fitzgerald, un comerciante de divisas de 26 años; Barbara A. Keating, una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro de 72 años; y otra mujer cuyo nombre las autoridades mantuvieron en privado a petición de su familia.

Fueron identificados a través de pruebas de ADN ahora mejoradas de restos diminutos encontrados hace más de 20 años entre los escombros del World Trade Center tras los ataques de aviones secuestrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, dijo la oficina forense de la ciudad.

El jefe de los médicos forenses, el doctor Jason Graham, afirmó en un comunicado que "cada nueva identificación testifica la promesa de la ciencia y el esfuerzo continuo hacia las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos este trabajo como nuestra forma de honrar a los perdidos".

Paul Keating, hijo de Keating, dijo a los medios que estaba asombrado por el esfuerzo perdurable.

"Es simplemente una hazaña increíble, un gesto", comentó al New York Post. Dijo que el material genético de parte del cepillo de su madre se comparó con muestras de ADN de familiares. Un fragmento de la tarjeta bancaria de su madre fue el único otro rastro de ella que se recuperó de los escombros, señaló.

Barbara Keating era pasajera del vuelo 11 de American Airlines, que iba de Boston a Los Ángeles, cuando los secuestradores lo estrellaron contra el World Trade Center. Se dirigía a su hogar en Palm Springs, California, después de pasar el verano en Cape Cod, Massachusetts.

Keating dedicó su carrera a los servicios sociales, incluyendo un tiempo como directora ejecutiva de Big Brothers Big Sisters de South Middlesex, cerca de Boston. En su jubilación, estaba involucrada en su iglesia católica romana en Palm Springs.

The Associated Press envió mensajes el viernes a su familia y dejó mensajes en posibles números de teléfono de los familiares de Fitzgerald.

Fitzgerald, quien vivía en Manhattan, trabajaba en una firma financiera en el centro de comercio, estudiaba para obtener una maestría en negocios y hablaba sobre un futuro a largo plazo con su novia, según obituarios publicados en ese momento.

En total, casi 3.000 personas murieron cuando los secuestradores estrellaron aviones contra las torres gemelas del centro de comercio, el Pentágono y un campo en el suroeste de Pensilvania el 11 de septiembre. La gran mayoría de las víctimas, más de 2.700, perecieron en el centro de comercio.

La oficina del médico forense de Nueva York ha añadido constantemente a la lista de aquellos con restos identificados, más recientemente el año pasado. La agencia ha probado y vuelto a probar fragmentos a medida que las técnicas avanzaron a lo largo de los años y crearon nuevas posibilidades para leer el código genético disminuido por el fuego, la luz solar, las bacterias y más.

"Esperamos que las familias que reciben respuestas de la Oficina Forense puedan encontrar consuelo en la dedicación incansable de la ciudad a esta misión", expresó en un comunicado el jueves el alcalde de Nueva York, Eric Adams, un demócrata.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.