Clarence Thomas se convierte en el segundo juez con más años en la historia de la Corte Suprema

Clarence Thomas alcanzó un hito el jueves, al convertirse en el segundo juez con más tiempo de servicio en la historia de la Corte Suprema, en un momento en que su influencia nunca ha parecido mayor.

Antes una figura atípica en el máximo tribunal del país, Thomas se ha convertido en una figura imponente del movimiento jurídico conservador durante la última década, al ayudar a asegurar fallos históricos sobre el aborto, el voto y la tenencia de armas.

El único juez con una permanencia más larga es el liberal William O. Douglas. Thomas superaría a Douglas en 2028 si permanece en el tribunal —y no hay indicios de que planee jubilarse pronto.

“Creo que ahora está más lleno de energía y entusiasmo que cuando lo conocí por primera vez”, comentó John Yoo, profesor de Derecho en la Universidad de California, Berkeley, quien trabajó en el gobierno del presidente republicano George W. Bush después de haber sido asistente jurídico de Thomas hace tres décadas.

Thomas fue confirmado en 1991 tras audiencias polémicas que incluyeron acusaciones de acoso sexual. Más recientemente, su aceptación de viajes de lujo ha desatado una tormenta de críticas sobre falta de ética. Aun así, pasó de un casi silencio en los alegatos orales a formular las primeras preguntas y a redactar un fallo emblemático que amplió los derechos de la Segunda Enmienda, la que consagra el derecho a portar armas.

Tras el nombramiento de tres jueces conservadores por el presidente republicano Donald Trump, Thomas es ahora el miembro de mayor antigüedad de una supermayoría que también anuló el aborto como derecho constitucional, puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias y limitó drásticamente la Ley de Derecho al Voto.

“El tribunal se ha movido radicalmente en su dirección a lo largo de su tiempo en el tribunal”, afirmó Pamela Karlan, profesora de Derecho de la Universidad de Stanford. La antigüedad de Thomas significa que puede decidir quién redacta una opinión si forma parte de una mayoría que no incluye al presidente del tribunal, John Roberts, un factor que puede inclinar otros votos a puerta cerrada, explicó Karlan.

Fuera del estrado, el ámbito de influencia de Thomas también incluye su amplia red de exasistentes jurídicos, que han servido en el gobierno de Trump y cada vez ocupan más puestos entre los jueces federales.

“Ese es un legado importante que dejará”, señaló Sarah Konsky, directora de la Clínica de la Corte Suprema y Apelaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Incluso cuando el tiempo de los propios jueces en el tribunal llega a su fin, una influencia significativa perdura a través de sus asistentes”.

Eso no significa que el tiempo de Thomas en el tribunal esté terminando. En un discurso reciente, el magistrado vinculó los ideales más elevados del país con una visión conservadora de un gobierno limitado —y lanzó una dura crítica al progresismo que muchos consideraron injusta e inapropiada. Sin embargo, en la sala de la Universidad de Texas, recibió una ovación de pie.

Thomas, quien se convirtió en el segundo miembro negro del tribunal, suma ahora una permanencia que supera los 34 años, lo que lo coloca por delante del juez Stephen J. Field, quien fue nombrado por Lincoln antes del fin de la Guerra Civil y sirvió como el único décimo juez hasta 1897.

Para Thomas, de 77 años, ha sido mucho el recorrido desde las audiencias en las que su nominación por el presidente republicano George H.W. Bush casi quedó frustrada por acusaciones de que había acosado sexualmente a Anita Hill, un cargo que negó enérgicamente.

Más recientemente, Thomas ha sido objeto de escrutinio por viajes fastuosos proporcionados por un donante del Partido Republicano, y por el activismo derechista de su esposa, quien respaldó afirmaciones falsas de que la elección de 2020 le fue robada a Trump. El juez ha dicho que no estaba obligado a revelar los viajes que realizó con amigos e ignoró los llamados para recusarse de casos relacionados con la elección.

En el tribunal, sin embargo, los últimos años también han traído quizá el trabajo más significativo de su carrera, especialmente una opinión de 2022 que redactó y que concluyó que, por lo general, las personas tienen derecho a portar un arma en público. El juez no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Su propia jurisprudencia ha cambiado poco a lo largo de los años, indicó Scott Gerber, autor de “First Principles: The Jurisprudence of Clarence Thomas”. Incluso mientras la mayoría se mueve en su dirección, ha seguido escribiendo votos disidentes que llaman la atención.

“Es increíblemente consistente”, expresó Gerber. Antes era conocido por disensos en solitario; “ahora redacta opiniones de la mayoría”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.