La madre de cuatro hijos de Elon Musk declara en el juicio de OpenAI y revela detalles de su relación

Shivon Zilis, madre de cuatro hijos de Elon Musk y asesora del empresario durante años, reveló este miércoles detalles personales sobre su compleja y hasta ahora reservada relación con el magnate tecnológico, en un testimonio que ofreció una mirada poco habitual a su vida privada durante la mediática batalla legal por el rumbo de la inteligencia artificial.

Zilis, asesora de Musk durante años, declaró en el sexto día del juicio que enfrenta al empresario con los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman. En la demanda, Musk acusa a los ejecutivos de apartarse de la misión original sin fines de lucro de la compañía para favorecer intereses económicos y beneficios personales.

Durante su declaración, la mujer de 40 años contó que inició una relación breve con Musk tiempo después de incorporarse a OpenAI en 2016. Aun así, aseguró que ese vínculo nunca influyó en sus decisiones como integrante de la junta directiva de OpenAI, cargo que ocupó entre 2020 y 2023.

“Mi lealtad se centraba en lograr el mejor resultado posible: una IA al servicio de la humanidad”, afirmó durante el interrogatorio de la abogada de Musk, Jennifer Schubert.

open image in gallery Shivon Zilis llega a un tribunal federal para asistir al juicio por la demanda de Elon Musk contra la conversión de OpenAI en una empresa con fines de lucro ( Reuters )

El tribunal escuchó que Musk “se ofreció a hacer una donación” bajo un acuerdo de “donación de esperma platónica”, luego de que Zilis decidiera convertirse en madre soltera. Con el tiempo, ese acuerdo derivó en una relación sentimental.

Además, Zilis admitió que solo informó a la junta directiva de OpenAI sobre su vínculo con Musk después de que Business Insider le comunicara que preparaba un artículo sobre el tema.

Durante su declaración, explicó que ambos “habían acordado mantener total confidencialidad” sobre la donación de esperma debido a las preocupaciones de seguridad que rodeaban al multimillonario. “Si realmente solo era un donante, no parecía justo imponerles esa carga”, afirmó.

El año pasado, Zilis anunció el nacimiento de su cuarto hijo junto a Musk. Según la revista People, el empresario tiene 14 hijos reconocidos con cuatro mujeres distintas.

Por otro lado, Greg Brockman declaró el martes que Zilis le contó en 2021 que esperaba gemelos, aunque en ese momento no identificó a Musk como el padre.

“Ella dijo que fue mediante fertilización in vitro y que su relación con Elon era totalmente platónica”, testificó Brockman.

Asimismo, explicó que varios miembros de la junta directiva de OpenAI impulsaron luego la salida de Zilis debido a su relación con Musk. “La junta votó y decidió que permaneciera en el cargo. Confiábamos en que mantendría el conflicto con Elon bajo control”, señaló.

Finalmente, cuando le preguntaron si parte de su trabajo consistía en “filtrar información a Elon”, Zilis respondió: “¿Filtrar? Claro que no”.

open image in gallery La mujer de 40 años reveló que tuvo un encuentro romántico ocasional con Musk después de unirse a OpenAI en 2016, pero aseguró que esa relación nunca influyó en su criterio como miembro de la junta directiva ( Reuters )

open image in gallery En febrero, Zilis fue fotografiada tomada de la mano de Musk mientras llegaban a Mar-a-Lago ( AFP/Getty )

Schubert también interrogó a Zilis sobre un mensaje que le envió a Musk, en el que advertía que “el juego de la confianza está a punto de complicarse” en relación con otros miembros de la junta directiva de OpenAI. Sin embargo, Zilis rechazó haber actuado de forma engañosa hacia Altman y Brockman.

“Hubiera preferido escribir ‘marco de confianza’ en lugar de ‘juego de confianza’”, declaró.

Además, describió las tensiones internas en OpenAI durante 2017 como una “extraña media ruptura”. Según explicó, intentaba entender cómo manejar la situación y definir si seguiría como facilitadora o puente entre las partes.

Zilis dejó el consejo de administración de OpenAI en 2023, después de que Musk lanzara su empresa rival, xAI. También trabajó en otras compañías dirigidas por el empresario, entre ellas Neuralink y Tesla.

El juicio, que se desarrolla en California, podría tener consecuencias importantes para OpenAI, la empresa detrás del chatbot ChatGPT, cuya popularidad creció de forma acelerada en los últimos años.

La compañía recaudó miles de millones de dólares de inversores y, según diversos reportes, evalúa una posible oferta pública inicial valuada en un billón de dólares. Mientras tanto, Musk exige cambios profundos en la estructura de gobierno de la empresa y reclama una indemnización de 150 mil millones de dólares.

Traducción de Leticia Zampedri