Mujer patea una “telaraña” en un parque estatal de Arkansas... y halla un diamante de USD 27.000

Una mujer vio lo que pensó que era una telaraña en un parque de Arkansas y decidió patearla. Cuando lo hizo, halló un diamante estimado en USD 27.000.

Micherre Fox, de Manhattan, quería el anillo de compromiso perfecto.

“Hay algo simbólico en poder resolver los problemas con dinero, pero a veces el dinero se acaba en un matrimonio”, aseguró en un reciente comunicado de prensa de Arkansas State Parks. “Tienes que estar dispuesto y ser capaz de resolver esos problemas con gran esfuerzo”.

Así que decidió buscar el diamante para su anillo de compromiso en el mundialmente famoso Parque Estatal del Cráter de Diamantes.

open image in gallery Micherre Fox, de Manhattan, vio lo que pensó que era una telaraña en un parque de Arkansas y decidió patearla. Cuando lo hizo, halló un diamante estimado en USD 27.000 ( Arkansas State Parks )

Durante tres semanas, Fox buscó incansablemente el diamante perfecto, y la suerte quiso que, en su último día en el parque, se topara con lo que creía que era una telaraña cubierta de rocío.

Fox pateó la “telaraña” y, cuando vio su brillo, se dio cuenta de que era una piedra.

“Como nunca había tenido un diamante real en mis manos, no estaba segura, pero era el diamante más «diamante» que había visto”, expresó.

El personal del Diamond Discovery Center confirmó que había encontrado un diamante blanco o incoloro. Pesaba unos impresionantes 2,3 quilates, lo que es casi el tamaño de un diente canino humano, de acuerdo con el comunicado de prensa.

open image in gallery Fox pasó tres semanas en el Parque Estatal del Cráter de Diamantes antes de encontrar el diamante de 2,3 quilates ( Arkansas State Park )

“Me puse de rodillas y lloré, luego empecé a reír”, recordó la mujer.

Según el sitio de comparación de diamantes StoneAlgo, el precio medio de un diamante de 2,3 quilates ronda los USD 27.000.

Fox bautizó la gema ―como es tradición con las piedras que se encuentran en el parque― con el nombre de Diamante Fox-Ballou, en honor a los apellidos de ella y su pareja. Tiene previsto engarzar el diamante en su anillo de compromiso, que su pareja acordó esperar a darle hasta que cumpliera su objetivo.

Según el comunicado de prensa, en 2025 se registraron 366 diamantes en el parque. Solo 11 de ellos pesaban más de un quilate cada uno.

En total, se han encontrado más de 75.000 diamantes en el parque desde que se encontraron las primeros gemas, allá por 1906.

Traducción de Martina Telo