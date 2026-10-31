León XIV recibe a equipos y aficionados al baloncesto universitario de EEUU en Roma

El papa celebrará el sábado una audiencia privada con los equipos de baloncesto de su alma mater, Villanova, y de la universidad católica Notre Dame, además de con miles de aficionados estadounidenses que han viajado a la ciudad para asistir al primer partido de la temporada.

En total, unas 7.000 personas acudieron al salón de audiencias Pablo VI del Vaticano tras una misa privada especial en la Basílica de San Pedro.

La audiencia precede al inicio de la temporada del baloncesto universitario de Estados Unidos en Roma el domingo. Los equipos masculinos y femeninos de Villanova y Notre Dame disputarán una doble jornada en el Palazzo dello Sport, con capacidad para 11.000 espectadores y que está a una media hora en coche del Vaticano.

El evento ha sido bautizado como el Eternal City Tip-Off y se creó para homenajear al primer papa estadounidense.

León se licenció en Matemáticas en 1977 en Villanova, la universidad agustiniana cercana a Filadelfia. Nació en Chicago, no muy lejos de Notre Dame, que está en South Bend, Indiana.

Como los pontífices que lo precedieron, León ha elogiado el valor del deporte tanto para el desarrollo físico como espiritual, y lo ha calificado de “escuela de fraternidad” que fomenta la amistad, el respeto y el trabajo en equipo.

“Que quienes juegan, entrenan o animan descubran en el deporte un lenguaje universal que acerca culturas, une a los pueblos y siembra respeto, solidaridad y crecimiento personal”, manifestó en su intención de oración de junio, dedicada al deporte.

León, que es un ávido jugador de tenis y aficionado al deporte, también ha advertido sobre cómo la mentalidad de ganar a toda costa en el deporte ha contribuido a episodios de dopaje, amaño de partidos y otras formas de corrupción.

El reverendo Robert Dowd, presidente de Notre Dame, reconoció que Villanova tenía cierta ventaja, dado que cuenta con el pontífice entre sus exalumnos. Pero en una entrevista el sábado, comentó que la ocasión de reunir a ambos equipos con todos sus aficionados en Roma para una audiencia papal y el inicio de la temporada era “asombrosa”.

Los partidos del domingo coinciden con el Día de Todos los Santos, una importante festividad católica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.