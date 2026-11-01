Un muerto y 8 heridos en tiroteo tras partido de fútbol americano en Alabama; reportan más tiroteos

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo masivo justo afuera del Legion Field tras el partido anual de fútbol americano “Magic City Classic”, informó la policía de Birmingham, Alabama. Fue uno de los varios incidentes violentos ocurridos en todo Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween.

Michael Pickett, jefe de la policía de Birmingham, indicó que la mayoría de los espectadores y las familias ya habían salido de las instalaciones del estadio después del partido, pero el tiroteo ocurrió cerca, donde había vendedores instalados a lo largo de Graymont Avenue.

Dijo que estaba “muy agradecido de que no hubiera más personas heridas”.

Las circunstancias del tiroteo no estaban claras.

El portavoz policial De'Rell Freeman señaló que una persona había sido detenida y trasladada a la sede de la policía para ser interrogada, y que se habían encontrado e incautado “múltiples armas”.

La Universidad Estatal de Alabama y Alabama A&M son universidades históricamente negras y archirrivales cuyo enfrentamiento anual se ha disputado durante más de 100 años. Casi 70.000 aficionados asistieron al partido del sábado, que ganó Alabama A&M 31-28. El evento atrae a algunas de las mayores multitudes del país para partidos disputados en su división de fútbol americano universitario.

El Magic City Classic tiene una historia tan profunda que el entrenador de Alabama State, Eddie Robinson Jr., ex linebacker de la NFL y exalumno de la escuela, propuso crear un Salón de la Fama para el partido.

En Dallas, la policía tenía previsto ofrecer una rueda de prensa el domingo para abordar lo que denominó “múltiples” reportes de tiroteos ocurridos durante la noche en el barrio de Deep Ellum, en el centro de la ciudad.

En Newark, Delaware, seis personas resultaron heridas de bala poco después de las 11:10 de la noche del sábado cerca del campus de la Universidad de Delaware, informó el teniente de policía de Newark, Greg D’Elia. Las seis personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento.

Un video compartido en redes sociales mostraba a gente huyendo del lugar para ponerse a salvo. Un tramo de la calle principal de la ciudad permaneció cerrado durante varias horas tras el tiroteo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.