Se conoció el motivo del viaje que un empresario tecnológico realizaba junto a su esposa, sus dos hijos pequeños, la niñera y varios amigos de la familia rumbo a las Bahamas, antes de que todos murieran en un accidente aéreo.

Adam Robinson, de 45 años, alquiló un Learjet 60 para viajar desde Austin, Texas, hasta North Eleuthera, en las Bahamas, donde el grupo planeaba pasar una semana para celebrar su cumpleaños, según informaron el martes a TMZ fuentes con conocimiento directo del viaje.

Sin embargo, las vacaciones familiares terminaron en tragedia el domingo, cuando el avión se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, a menos de 16 kilómetros de Mar-a-Lago. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron.

Durante una conferencia de prensa celebrada el martes, las autoridades revelaron que se encontraron fragmentos del timón de profundidad del avión a distancias de entre 2,1 y 6,1 kilómetros del lugar del impacto, lo que sugiere que la pieza pudo haberse desprendido antes de que la aeronave se estrellara. Sin embargo, todavía no se ha determinado si su desprendimiento contribuyó al accidente o si ocurrió durante la desintegración del avión. El timón de profundidad es una superficie móvil de la cola que permite controlar el ascenso y descenso del morro de la aeronave.

Entre los pasajeros se encontraban Robinson; su esposa, Helen Sharp, de 40 años; sus hijos Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos; la niñera de la familia, Anita Maria Cetina; y sus amigas Rachael Reed y Charmi Fehr. También fallecieron los dos integrantes de la tripulación: Jeffrey Gregory, de 55 años, y la piloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20.

open image in gallery Según informes, la familia que murió en un accidente aéreo se dirigía a las Bahamas para disfrutar de una semana de vacaciones cuando el avión se estrelló contra una carretera de Florida y provocó la muerte de las nueve personas que iban a bordo ( AP )

En los días previos al accidente, Robinson le habría comentado a su amigo Jesse Ouellette que las cosas le estaban yendo “demasiado bien”, debido al crecimiento de sus negocios y a la vida que disfrutaba con su familia en Aspen, Colorado, según relató Ouellette a TMZ.

Robinson fundó y dirigió Retention.com y RB2B, dos empresas tecnológicas dedicadas a ayudar a otras compañías a identificar a los visitantes de sus sitios web.

También estuvo vinculado a MoltSets y se destacó en el sector tecnológico por crear empresas sin depender demasiado de inversiones externas de capital de riesgo. Sus amigos y familiares lo recordaron como una persona leal y de profunda fe, apasionada por la aviación.

“Su muerte representa una gran pérdida para los fundadores de empresas de software que lo conocieron personalmente”, afirmó Ouellette a TMZ. “Cuestionaba los métodos convencionales y estaba adelantado a su época. Es una tragedia que haya fallecido tan joven”

Sharp, empresaria de relaciones públicas radicada en Austin, era directora ejecutiva y socia fundadora de Influential PR. Recientemente también había lanzado su propio emprendimiento de cerámica, Helen Sharp Ceramics. Sus seres queridos la recordaron como una esposa, madre y amiga excepcional.

open image in gallery Durante una conferencia de prensa celebrada el martes, las autoridades informaron que se encontraron piezas del avión esparcidas entre 2,1 y 6,1 kilómetros del lugar del accidente, lo que sugiere que podrían haberse desprendido antes del impacto ( Aki Kuusisto )

Tras la tragedia, las familias de los siete pasajeros difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su dolor y rindieron homenaje a las víctimas.

“Adam y Helen eran padres entregados, y Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, eran la luz de sus vidas”, señalaron. “La historia de amor de Helen y Adam perdurará para siempre”.

Las familias también recordaron a Reed y Fehr como mujeres “llenas de alegría y espíritu aventurero”, mientras que elogiaron a Cetina por cuidar a los niños “con ternura y devoción”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las causas del accidente y analiza si las condiciones meteorológicas adversas, incluida la lluvia, pudieron haber influido en lo ocurrido.

Según los informes, los pilotos encontraron condiciones propicias para la formación de hielo y turbulencias moderadas mientras volaban a unos 10.700 metros de altitud, por lo que solicitaron autorización a los controladores aéreos para ascender hasta unos 11.300 metros.

Menos de 30 segundos después, uno de los pilotos emitió una llamada de emergencia para informar que la aeronave perdía altura rápidamente, a una velocidad de unos 6.000 metros por minuto.

Los investigadores continúan examinando los restos del avión, los registros de vuelo y las condiciones meteorológicas para determinar qué provocó el accidente.

Traducción de Leticia Zampedri