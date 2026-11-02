Una joven de 20 años formaba parte de la tripulación del avión que se estrelló y causó 9 muertes en Florida

Según un informe, la copiloto del jet privado que se estrelló el domingo en Florida y causó la muerte de las nueve personas a bordo fue identificada como Nathalia Filgueiras, de 20 años.

Filgueiras viajaba como copiloto en un Learjet 60 desde Texas a las Bahamas el domingo por la tarde cuando la aeronave se precipitó en picada y se estrelló en una zona residencial de Palm Beach, dejando un cráter humeante al costado de la ruta.

La nativa de Boca Ratón, Florida, había sentido pasión por volar durante toda su vida. Acumuló más de 1300 horas de vuelo tras obtener su licencia de piloto a los 17 años, según declaró su madre, Camila Corteleti, al The New York Times.

En la grabación de audio se escucha a uno de los pilotos a bordo realizando una llamada de socorro por radio mientras el avión caía rápidamente, descendiendo a una velocidad de alrededor de 6000 metros por minuto.

“Nos vamos a estrellar contra el suelo”, dice en un momento dado el piloto no identificado, y añade más tarde: “Se nos acaba el tiempo”.

open image in gallery La madre de la copiloto del jet privado que se estrelló el domingo en Florida la identificó como Nathalia Filgueiras ( @itsnatfilg/Threads )

El avión, que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con destino a las Bahamas, se estrelló en Florida. Los testigos presenciales grabaron imágenes del accidente, en las que se ve cómo el avión se convierte en una enorme bola de fuego al costado de una ruta.

Corteleti declaró que su hija trabajaba para Upper Jets, una compañía de vuelos chárter privados con sede en Fort Lauderdale. Desconocía la identidad del otro piloto a bordo y no estaba claro quién tenía el control cuando el avión comenzó a caer, según declaró al Times.

“Le encantaba la libertad”, dijo Corteleti sobre su hija. “Ver el mundo desde la cima era completamente diferente”.

En 2023, CBS12, un medio de comunicación con sede en el sur de Florida, informó que Filgueiras obtuvo su licencia de piloto privado cuando cursaba el último año de la escuela secundaria y que era capaz de pilotar un avión antes de poder conducir un automóvil.

open image in gallery Nathalia Filgueiras obtuvo su licencia de piloto cuando tenía 17 años, según contó su madre ( @itsnatfilg/Threads )

“Me gusta ser diferente a los demás”, dijo en aquel momento.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió posteriormente el accidente como “cataclísmico” y declaró a los periodistas: “Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado de la ruta”.

El avión volaba hacia el este a alrededor de 10500 metros de altitud cuando el piloto comenzó a informar problemas, indicando por radio que se estaba acumulando hielo en el avión y que la turbulencia lo estaba sacudiendo hasta 213 metros. Poco después, el piloto declaró una emergencia.

DeSantis dijo que no había informes inmediatos de personas en tierra que hubieran muerto o resultado heridas en el accidente.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en las redes sociales que la Administración Federal de Aviación enviará un equipo para colaborar en la investigación del incidente que lleva a cabo la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

open image in gallery Las demás víctimas del accidente aún no fueron identificadas públicamente ( @itsnatfilg/Threads )

La Administración Federal de Aviación aún no confirmó la causa del accidente.

Las autoridades no revelaron los nombres de las víctimas del accidente.

No quedó claro de inmediato cuántas de las víctimas eran pasajeros y cuántas eran miembros de la tripulación del avión.

Los funcionarios de la NTSB tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa sobre el accidente en West Palm Beach el lunes.

Traducción de Olivia Gorsin