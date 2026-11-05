Incendio en casa en Brooklyn deja 6 muertos y 7 heridos; responden más de 200 bomberos

Seis personas murieron en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en Nueva York la madrugada del jueves y otras siete resultaron heridas, entre ellas tres bomberos, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Más de 200 socorristas acudieron rápidamente al incendio en el edificio adosado en Brooklyn, en el vecindario de Sunset Park. Aún no se ha determinado la causa.

“Al llegar, había fuego en todos los pisos”, dijo Kevin Woods, jefe de operaciones contra incendios del Departamento de Bomberos, en una conferencia de prensa cerca de la vivienda de madera, que lucía seriamente carbonizada. “Fuego saliendo por cada ventana, recibiéndonos en la puerta principal”.

Los bomberos rescataron a cuatro personas, ingresando por una entrada trasera para rescatar a dos de ellas que estaban atrapadas detrás de rejas en las ventanas de la vivienda, añadió.

El fuego fue controlado en unas 3 horas. Ocho vecinos fueron retirados de la zona y fueron llevados a hoteles.

Cuatro personas murieron en el lugar. Dos personas con heridas críticas fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Y otras cuatro personas presentaron lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Tres bomberos también sufrieron heridas leves, señaló el Departamento. No se han dado a conocer los nombres.

Los inspectores de incendios investigan el caso. En el lugar se encontró una batería de iones de litio, pero de momento se desconoce si estaba relacionada con la causa del incendio, indicó el Departamento.

“Fue un incendio devastador”, dijo el alcalde Zohran Mamdani en la conferencia de prensa. “Tomará mucho tiempo para que este vecindario llore a los vecinos que perdió esta mañana y para recuperarse de este inmenso dolor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.