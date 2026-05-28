Exfuncionario de la CIA, acusado de robar millones de dólares en lingotes de oro al gobierno de EEUU

Un ex alto funcionario de la CIA con acceso a información de nivel ultrasecreto está acusado de robar cientos de lingotes de oro al gobierno de Estados Unidos, valorados en más de 40 millones de dólares, y esconderlos en su casa.

David Rush fue arrestado la semana pasada y acusado de robo de dinero público, según documentos presentados ante un tribunal federal en Virginia, donde vive.

Rush solicitó y recibió, de noviembre a marzo, “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”, según una declaración jurada de un agente del FBI que investiga el caso.

La declaración jurada indica que no está claro para qué pretendía Rush usar los fondos, pero que una parte fue hallada en un espacio de almacenamiento cerca de su oficina.

Funcionarios federales registraron su vivienda el 18 de mayo y decomisaron más de 300 lingotes de oro con un valor estimado de más de 40 millones de dólares, según la declaración jurada. También incautaron aproximadamente 2 millones de dólares en moneda de Estados Unidos y unos 35 relojes de lujo, muchos de ellos Rolex. Rush fue arrestado al día siguiente, informó el FBI.

La declaración jurada del FBI concluye que hay causa probable para creer que Rush “malversó, robó, sustrajo o convirtió deliberadamente un bien de valor de Estados Unidos para su uso personal”.

El FBI señaló que estaba trabajando con la CIA y el Departamento de Justicia en la investigación.

El abogado de Rush declinó hacer comentarios el miércoles.

No está claro qué función desempeñó Rush en la CIA ni cuándo dejó la agencia. En los documentos judiciales se le describe simplemente como “un exempleado de nivel de servicio ejecutivo superior en una agencia del gobierno de Estados Unidos”. Portavoces del FBI declinaron hacer más comentarios, y la CIA no respondió a un correo electrónico.

La declaración jurada del FBI también señala que Rush parece haber mentido durante años sobre su educación y su historial militar. La investigación de la agencia determinó que afirmó falsamente ser piloto de la Marina y que se había graduado de la Universidad Clemson, en Carolina del Sur, y del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

En cambio, encontraron que se enlistó en la Marina en 1997 y luego sirvió en la Reserva de la Marina de Estados Unidos desde 2004 hasta 2015, cuando fue dado de baja con honores con el rango de teniente. La declaración jurada afirma que no parece haber pasado por evaluaciones como piloto durante ese periodo y que no asistió a ninguna de las dos universidades mencionadas.

Rush permanece detenido a la espera de una audiencia el viernes en un tribunal federal en Alexandria, Virginia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.