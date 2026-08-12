Exfuncionaria del Southern Poverty Law Center acusada en caso penal más amplio, dice abogado

Una exfuncionaria del Southern Poverty Law Center ha sido acusada en el caso penal más amplio del Departamento de Justicia contra el grupo de derechos civiles, informó el miércoles un abogado de la exfuncionaria.

Heidi Beirich, experta en extremismo político que se desempeñó como directora financiera del centro jurídico, debe comparecer el miércoles por primera vez ante un tribunal en Riverside, California.

El grupo ha sido un blanco frecuente de ataques de críticos conservadores que sostienen que la organización sin fines de lucro tiene sesgo político.

Un portavoz del SPLC no tuvo comentarios de inmediato.

El secretario de Justicia Todd Blanche anunció el cargo en una conferencia de prensa en Washington, pero no mencionó a Beirich por su nombre.

El abogado de Beirich, Michael Proctor, confirmó que fue acusada en el caso ya existente del gobierno contra el SPLC en Montgomery, Alabama.

Los registros judiciales indican que Beirich está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para presentar declaraciones falsas a un banco asegurado a nivel federal y conspiración para cometer lavado de dinero mediante ocultamiento.

“Una sociedad libre y justa no utiliza el sistema de justicia para silenciar a sus oponentes políticos”, declaró Proctor.

Beirich dirigió el Proyecto de Inteligencia del SPLC, que provocó la ira de conservadores con su informe anual sobre organizaciones que clasificaba como grupos de odio. Los críticos acusaron al centro jurídico de manchar injustamente a grupos de derecha con la misma etiqueta que aplicaba a supremacistas blancos.

Beirich cofundó el Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo en 2020 tras dejar el SPLC. Ha testificado ante el Congreso sobre el extremismo de extrema derecha y con frecuencia es entrevistada sobre el tema por medios de comunicación.

Ese grupo no ha respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.