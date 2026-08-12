Kast promulga ley para frenar la violencia escolar en Chile que incluye revisión de mochilas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, promulgó el miércoles una ley que endurece las medidas de control de los estudiantes en los colegios que incluyen la revisión de mochilas y la prohibición de accesorios que impidan el reconocimiento facial para frenar el aumento de la violencia escolar.

“La ley tiene que ser algo que nos ayude a mejorar”, dijo el conservador mandatario en un discurso a los estudiantes desde un colegio de Santiago. “Todos queremos llegar a la escuela alegres, contentos, a pasarlo bien. No a tener temor”.

La iniciativa integra un paquete de medidas para reforzar la seguridad en los colegios, que sufren una creciente violencia. El episodio más grave en la historia del país ocurrió en marzo, cuando un adolescente perpetró un ataque con cuchillo en una escuela en Calama, en el norte, y dejó a una inspectora muerta y otros cuatro heridos, entre ellos tres alumnos.

Fue el primer caso premeditado de violencia escolar jamás registrado y desencadenó una serie de incidentes y amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de todo el país, lo que llevó al Congreso a aprobar con celeridad el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, que prevé el fortalecimiento de la seguridad y el endurecimiento de las sanciones por hechos de violencia escolar.

La normativa fue aprobada en junio por el Congreso y se convirtió en ley el miércoles tras su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional eliminó algunas de las disposiciones más controvertidas al considerar que violan los principios de la Carta Magna.

Entre ellas, consideró inconstitucional la posibilidad de que la policía revisara mochilas sin una orden legal previa, así como las vestimentas y el cuerpo de los estudiantes.

Con los cambios, los centros educativos podrán aplicar medidas más duras y sanciones a la comunidad estudiantil, siempre y cuando estén en su reglamento interno. Cada escuela deberá así incorporar en sus protocolos la revisión de mochilas y artículos de los funcionarios del establecimiento, establecer códigos que prohíban el uso de accesorios que impidan la identificación facial y castigar a estudiantes que amenacen a colegas o docentes.

En cuanto a los responsables legales de los estudiantes, la nueva ley también establece que si un adulto es condenado por delitos cometidos en contra de un profesional de la educación en el ejercicio de sus funciones, se le prohibirá "celebrar contratos con el Estado por un período de tres años”. Asimismo, los colegios podrán suspender el ingreso de padres, parientes o responsables que agredan física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.

Los ataques armados en Chile son inusuales, aunque el país es conocido por las manifestaciones estudiantiles que a menudo terminan de forma violenta.

Según datos oficiales, en el primer semestre de 2026 se han registrado 6.308 denuncias vinculadas a la convivencia escolar, un 2,8% más que en igual período de 2025.

El año pasado, hubo un total de 17.076 denuncias que incluyen casos de maltrato y amenazas tanto contra estudiantes como profesores y discriminación, entre otras.

Asimismo, en 2025 se registraron 56.153 casos policiales dentro de recintos educacionales, entre ellos 16.535 por delitos contra la vida o integridad de personas y otros 893 asociados al porte de armas, de fuego o blancas, según el Ministerio de Seguridad Pública.