Hombre mata a su pareja y a su hijo en una guardería de Minnesota antes de quitarse la vida

Un hombre mató a su pareja y al hijo de ambos en una guardería en un domicilio de Minnesota el miércoles antes de quitarse la vida, informó la policía.

Las autoridades indicaron que otros seis niños estaban en la guardería Brown Bear Childcare en Hopkins, un suburbio de Minneapolis, pero ninguno resultó herido, y todos ya se han reunido con sus padres.

Un padre llamó a la policía después de presenciar el ataque al llegar para dejar a un niño en la vivienda, indicó el jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson.

“No hay peor escenario que este, en el que dejas a tu hijo en algún lugar que crees que es seguro, y recibes esa llamada telefónica”, declaró Johnson en conferencia de prensa.

Se negó a decir cómo murieron las víctimas. Dijo que no sabía cuál era la relación entre los dos adultos que eran propietarios de la guardería, pero al parecer el niño que murió era de ambos.

Johnson indicó que los asesinatos en Hopkins son “inusuales” y que los policías quedaron conmocionados por lo que vieron.

“Se lo vi en las caras, que este iba a ser uno de esos episodios que recordarán toda su carrera, quizás toda la vida", expresó Johnson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.