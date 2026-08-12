Ataques de EEUU contra hutíes en Yemen el año pasado mataron a 153 civiles

Los ataques estadounidenses contra los rebeldes hutíes de Yemen el año pasado causaron la muerte de más de 150 civiles, según una revisión del Pentágono en un momento en que aumentan las preocupaciones por las bajas civiles durante las campañas militares bajo la administración Trump.

La evaluación no clasificada, obtenida por The Associated Press, fue enviada al Congreso como parte de un informe anual sobre bajas civiles y fue reportada antes por NBC News. Un funcionario del Pentágono, que no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto y habló bajo condición de anonimato, manifestó que el departamento presentará el informe en los próximos meses, pero no tenía nada más que anunciar.

La revisión del Pentágono se centró en tres ataques aéreos de abril de 2025 que se lanzaron durante la campaña de Estados Unidos contra los hutíes. Los milicianos estaban atacando buques comerciales en el Mar Rojo, una ruta crucial del comercio mundial que conduce al Canal de Suez y al Mediterráneo, así como a Israel.

Esos ataques tuvieron como objetivo fuerzas hostiles en o cerca de Saná, la capital de Yemen en manos de los rebeldes, así como el puerto de Ras Isa, indicó el informe. En total, murieron 153 civiles y 243 resultaron heridos.

El ataque contra el puerto fue el más mortífero: mató a 80 personas e hirió a otras 171. Provocó enormes bolas de fuego que se elevaron hacia el cielo y convirtió camiones cisterna en restos calcinados. Los hutíes difundieron imágenes gráficas de las secuelas en su canal satelital de noticias al-Masirah, en las que se veían cadáveres esparcidos por el puerto.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, afirmó en ese momento que el “ataque no tenía la intención de dañar al pueblo de Yemen”.

“Las fuerzas estadounidenses actuaron para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de ingresos ilegales que han financiado los esfuerzos hutíes por aterrorizar a toda la región durante más de 10 años”, indicó el Comando Central Unidos señaló en su comunicado de abril de 2025.

El comando determinó que los ataques probablemente provocaron daños a civiles, según la revisión. La información se basó en fuentes de inteligencia de Estados Unidos, imágenes y reportes de fuentes abiertas.

Las bajas civiles derivadas de operaciones militares han generado preocupación, incluso entre legisladores en el Congreso, después de que un misil de Estados Unidos impactara una escuela iraní en los primeros días de la guerra de este año, causando la muerte de hasta 168 personas. Se ha reportado que el secretario de Defensa Pete Hegseth redujo el tamaño de un departamento dedicado a mitigar el daño a civiles.

La evaluación del Pentágono se conoce mientras los hutíes llevan a cabo un número creciente de ataques contra fuerzas gubernamentales en Yemen e instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení, así como contra el transporte marítimo del reino en el Mar Rojo.

Crece el temor de que la violencia pueda reavivar la guerra civil de Yemen tras una tregua en 2022 y abrir un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.