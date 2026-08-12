EEUU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre

Estados Unidos va camino de retirar a todas sus fuerzas de Irak para finales de septiembre, manifestaron funcionarios el miércoles, lo que marcaría el fin de una presencia que comenzó con la invasión de 2003 contra Saddam Hussein.

Washington y Bagdad acordaron en 2024 reducir gradualmente las operaciones mucho más pequeñas encabezadas por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico.

Las tropas de Estados Unidos se retiraron de bases en la mayoría de las zonas de Irak el año pasado, pero mantuvieron una presencia en la región kurda semiautónoma del norte. Las bases allí han sido atacadas con regularidad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, se reunió el miércoles con el almirante Brad Cooper, quien dirige el Comando Central de Estados Unidos. Al-Zaidi señaló en un comunicado posterior que había ratificado el 30 de septiembre como la “fecha fija y definitiva para poner fin a la misión militar de la Coalición Global para Derrotar al EI en Irak y completar la salida de sus fuerzas”.

Un funcionario norteamericano confirmó que Estados Unidos espera completar su retirada para el 30 de septiembre, pero declinó decir cuántos efectivos permanecen en Irak o adónde serían redesplegados.

“Estados Unidos, Irak y los socios de la coalición han logrado un éxito enorme al derrotar al EI y ahora las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidos los peshmerga y otras fuerzas de seguridad de la Región del Kurdistán iraquí, encabezarán la lucha contra los terroristas en Irak”, indicó la fuente.

Dos funcionarios kurdos iraquíes revelaron que la reducción de tropas y equipo militar de Estados Unidos desde Erbil comenzó hace unas tres semanas.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos.

La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170.000 soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007. En diciembre de 2011, las últimas tropas de combate se marcharon. Pero en 2014, el auge del grupo Estado Islámico y su captura de una amplia franja de territorio en Irak y Siria hizo que las fuerzas estadounidenses regresaran por invitación del gobierno iraquí.

Después de que EI perdió el control del territorio las operaciones militares de la coalición terminaron en 2021. Estados Unidos mantuvo alrededor de 2.500 soldados en Irak para entrenamiento y para llevar a cabo operaciones contra EI junto con el ejército iraquí.

Irak también quiere desarmar a los grupos no estatales

El primer ministro de Irak también ha fijado el 30 de septiembre como plazo para que los grupos armados no estatales en Irak entreguen sus armas, al afirmar que no tendrán justificación para portar armas una vez que las tropas extranjeras se retiren.

Algunas milicias iraquíes han justificado su existencia señalando la presencia militar de Estados Unidos, que describen como una ocupación, aunque la misión actual se inició por invitación del gobierno iraquí después de que el EI arrasara el país en 2014, apoderándose de grandes extensiones de territorio.

Parece poco probable que el gobierno iraquí cumpla su plazo para desarmar a los grupos no estatales. Algunas de las milicias más poderosas del país, respaldadas por Irán, han dicho que no tienen intención de entregar sus armas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.