Esto hay que saber sobre el apoyo de Hamás al plan de paz de EEUU para Gaza

Israel y Hamás han señalado su apoyo al nuevo plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a todos los rehenes que quedan en el enclave. El presidente Donald Trump piensa que Hamás está listo para una “paz duradera” y le ha pedido a Israel que detenga los bombardeos en el territorio, pero advierte que “todo estará en juego” si el grupo armado no actúa rápidamente. Los bombardeos han disminuido en la ciudad de Gaza mientras el ejército israelí se prepara para la primera fase del plan, pero los palestinos siguen siendo asesinados.

Sigue habiendo mucha incertidumbre en torno al plan, y se prevé que los equipos de negociación regresen a Egipto para continuar las conversaciones. El martes se cumplen dos años desde el inicio de la guerra.

Esto es lo que sabemos.

Los elementos esenciales del plan

Todas las hostilidades terminarían de inmediato. En un plazo de 72 horas, Hamás liberaría a todos los rehenes que tiene, vivos o muertos. El grupo armado aún tiene 48 rehenes en su poder. Israel cree que 20 de ellos están vivos.

Israel liberaría a 250 palestinos que cumplen cadenas perpetuas en sus prisiones y a 1.700 personas que han sido detenidas de Gaza desde que comenzó la guerra, incluidas todas las mujeres y niños. También entregaría los cuerpos de 15 palestinos por cada cuerpo de un rehén entregado.

Las tropas israelíes se retirarían de Gaza después de que Hamás se desarme, y se desplegaría una fuerza de seguridad internacional. El territorio se colocaría bajo gobernanza internacional, y Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair lo supervisarían.

Una administración interina de tecnócratas palestinos gestionaría los asuntos cotidianos. Hamás no participaría en la administración de Gaza, y toda su infraestructura militar, incluidos los túneles, sería desmantelada. A los miembros que se comprometan a vivir pacíficamente se les concedería amnistía. Aquellos que deseen salir de Gaza podrán hacerlo.

No se expulsará a los palestinos de Gaza. Se permitiría la entrada de una gran cantidad de ayuda humanitaria que sería gestionada por “organismos internacionales neutrales”, incluidos la ONU y la Media Luna Roja.

Lo que ha dicho Hamás

Hamás dijo el viernes en un comunicado que estaba dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan requieren más consultas entre estos últimos. En el comunicado no se menciona el desarme del grupo, que es una exigencia clave de Israel.

En el comunicado también se reitera su disposición de larga data a entregar el poder a un cuerpo palestino políticamente independiente.

Lo que ha dicho Israel

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el viernes que Israel estaba preparado para la implementación de la “primera etapa” del plan de Trump, refiriéndose aparentemente a la liberación de rehenes. Pero su oficina dijo en un comunicado que Israel estaba comprometido a terminar la guerra basándose en principios que ha establecido antes. Netanyahu ha dicho desde hace mucho tiempo que Hamás debe rendirse y deponer las armas.

El ejército de Israel dijo el sábado que los líderes del país le habían instruido para prepararse para la primera fase del plan de Estados Unidos.

Lo que sigue siendo incierto

Entre las preguntas está el cronograma de los pasos clave. Un funcionario de Hamás dijo que el grupo necesitaría días o semanas para localizar los cuerpos de algunos rehenes. Y altos funcionarios de la organización han indicado que todavía hay grandes desacuerdos que requieren más negociaciones.

No se sabe si los funcionarios de Hamás pueden ponerse de acuerdo entre ellos sobre el plan. Un funcionario, Osama Hamdan, dijo a la televisión Al Araby que Hamás rechazaría la administración extranjera de la Franja de Gaza y que la entrada de fuerzas extranjeras sería “inaceptable”.

Varias partes del plan siguen sin estar claras. Hamás quiere que Israel abandone Gaza por completo, pero el plan dice que Tel Aviv mantendría su presencia en un “perímetro de seguridad”, lo que podría significar que mantendría una zona de amortiguamiento dentro del territorio.

Y el futuro de Gaza sigue siendo una incógnita. El plan dice que, si la Autoridad Palestina, que administra Cisjordania, se reforma lo suficiente y el desarrollo de Gaza avanza, “finalmente podrían existir las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la soberanía palestina”.

Lo que viene después

Un alto funcionario egipcio dijo el sábado que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará a Egipto para encabezar el equipo negociador de Estados Unidos. Delegaciones de Israel y Hamás se unirán a las conversaciones en curso.

El funcionario también dijo que los mediadores árabes se preparan para un diálogo integral entre los palestinos con el objetivo de unificar su posición hacia el futuro de Gaza. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios.

Qué dicen palestinos e israelíes

Hay una esperanza cautelosa, pero también recuerdos de negociaciones fallidas en etapas previas de la guerra.

“Queremos terminar la guerra por cualquier medio posible porque estamos cansados”, afirmó el sábado Arafa al-Amour, un palestino desplazado en Gaza. Otros dijeron que esperaban que las naciones árabes presionaran a Hamás para que la terminara.

Un grupo que representa a algunas familias de rehenes en Gaza dijo el sábado que la perspectiva de ver a sus seres queridos regresar a casa “nunca ha estado más cerca”. Hicieron un llamado a Trump para que siga presionando “con toda su fuerza” y advirtieron que “extremistas de ambos lados” intentarán sabotear el plan.

Anna informó desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.