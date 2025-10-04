España, Italia y Portugal se preparan para protestas masivas contra la guerra de Israel en Gaza

España, Italia y Portugal se preparaban el sábado para movilizaciones masivas en protesta por la guerra de Israel en Gaza.

Las manifestaciones previstas en varias ciudades españolas, incluyendo Madrid y Barcelona, fueron convocadas hace semanas, mientras que las de Roma y Lisboa surgieron tras la indignación generalizada por la interceptación por parte de Israel de una flotilla de ayuda humanitaria que había zarpado desde Barcelona en un intento por romper el bloqueo del sitiado enclave palestino.

En Italia, más de dos millones de personas salieron a la calle el viernes en todo el país en una huelga general de un día en apoyo a los residentes de Gaza.

España ha experimentado un repunte en el apoyo a los palestinos en las últimas semanas, mientras su gobierno intensifica los esfuerzos diplomáticos contra el gobierno de ultraderecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Las protestas contra la participación de un equipo de ciclismo de propiedad israelí interrumpieron repetidamente la Vuelta a España el mes pasado, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó la destrucción en Gaza de "genocidio" y pidió vetar la presencia de equipos israelíes en competencias deportivas internacionales.

La guerra en Gaza comenzó tras el ataque insurgente liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que unas 1.200 personas fallecieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Israel respondió con una campaña militar en la Franja que ha causado más de 66.000 muertos y casi 170.000 heridos, según el Ministerio de Salud gazatí, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás.

Las agencias de Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

Las protestas en el sur de Europa ocurren después de que Hamás anunciase que aceptó algunos elementos del plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de casi dos años, que sumió a la principal ciudad del enclave en la hambruna y ha suscitado acusaciones de genocidio contra Israel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.