EEUU: Kilmar Ábrego gana audiencia para su acusación por tráfico de personas

Un juez federal ha concluido que el enjuiciamiento del Departamento de Justicia contra Kilmar Ábrego García por cargos de tráfico de personas podría ser una represalia ilegal después de que él demandó con éxito a la administración Trump por su deportación a El Salvador.

El caso de Ábrego García, un salvadoreño trabajador de la construcción residente en Maryland, se ha convertido en un símbolo de la lucha partidista sobre la estricta política migratoria del presidente Donald Trump y su agenda de deportaciones masivas.

El juez federal de distrito, Waverly Crenshaw, concedió tarde el viernes una solicitud de los abogados de Ábrego García y ordenó el descubrimiento y una audiencia probatoria para poder demostrar que el caso federal de tráfico de personas en su contra en Tennessee sería ilegal por ser en represalia.

Crenshaw dijo que Ábrego García había demostrado que hay “alguna evidencia de que el enjuiciamiento en su contra puede ser indicativo”. Esa evidencia incluía declaraciones de varios funcionarios de la administración Trump y la cronología de los cargos presentados.

Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no han comentado sobre el fallo.

En su fallo de 16 páginas, Crenshaw dijo que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump “generan preocupación”, pero una destacó.

Una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en un programa de Fox News después de que Ábrego García fue acusado en junio, parecía sugerir que el departamento lo acusó porque Ábrego García ganó su caso de deportación injusta, escribió Crenshaw.

Las “declaraciones notables de Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones para los cargos criminales de Ábrego provienen del ejercicio de sus derechos constitucionales y legales” para demandar por su deportación “en lugar de un deseo genuino de procesarlo por presunta mala conducta criminal”, escribió Crenshaw.

Asimismo, el juez señaló que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió una investigación sobre Ábrego García días después de que la Corte Suprema determinó en abril que la administración Trump debía trabajar para traer de vuelta a Estados Unidos desde El Salvador a Ábrego García.

Ábrego García fue indiciado el 21 de mayo y acusado el 6 de junio, el día en que Estados Unidos lo trajo de El Salvador, donde estuvo en una prisión de alta seguridad. Se declaró inocente y ahora está detenido en Pensilvania.

Si es condenado en el caso de Tennessee, será deportado, han dicho funcionarios federales. Un juez federal de inmigración ya le negó la solicitud de asilo, aunque puede apelar.

El salvadoreño tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente.

En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no era elegible porque había estado en Estados Unidos por más de un año. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador, donde enfrentaba peligro de una pandilla que amenazaba a su familia.

Los cargos de tráfico de personas en Tennessee se derivan de una parada de tráfico en 2022. No fue acusado en ese momento.

La administración Trump ha llevado a cabo una campaña de relaciones públicas implacable contra Ábrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.

Sus abogados han denunciado los cargos criminales y los esfuerzos de deportación, diciendo que son un intento de castigarlo por enfrentarse al gobierno.

Ábrego García sostiene que, mientras estuvo encarcelado en El Salvador, sufrió golpizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha negado esas acusaciones.

Marc Levy está en X como @timelywriter

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.