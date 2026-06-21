El vicepresidente de EEUU llega a Suiza para iniciar diálogos con Irán sobre su programa nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó el domingo en Suiza para ayudar a iniciar formalmente las negociaciones con líderes iraníes sobre la limitación del programa nuclear de Teherán y la ampliación del frágil acuerdo interino para poner fin a la guerra en Irán.

Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, llegaron a la base aérea de Emmen, a las afueras de Lucerne, poco antes de las 6 de la mañana, hora local, según su oficina.

El marco se firmó la semana pasada, y ahora los principales negociadores de Estados Unidos e Irán están inmersos en una carrera de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre los detalles técnicos, con enormes implicaciones para la economía mundial y la seguridad global.

Sin embargo, los primeros días de ese periodo de dos meses se complicaron por el intenso intercambio de fuego en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, y por el posterior anuncio del ejército iraní de que había cerrado el estrecho de Ormuz, la vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Vance tenía previsto originalmente llegar el viernes al pintoresco complejo turístico de Bürgenstock, cerca de Lucerna, pero su salida de Estados Unidos se retrasó después de que los combates se intensificaran en Líbano y funcionarios iraníes cancelaran los planes de asistir a las conversaciones.

El Comando Central de Estados Unidos cuestionó la afirmación de Irán de que había vuelto a cerrar el estrecho y señaló que las fuerzas estadounidenses seguían monitoreando la situación para garantizar que el tráfico continúe fluyendo por la vía marítima. Vance ha afirmado que millones de barriles de petróleo han pasado por el estrecho en los últimos días.

Vance salió de Estados Unidos poco después de que la televisión estatal iraní informara que los negociadores de Irán habían llegado a Suiza. Entre los negociadores de Teherán figuran el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, junto con funcionarios del banco central y del sector petrolero.

El vicepresidente de Estados Unidos se suma al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes ya estaban en el lugar para comenzar a revisar los detalles técnicos de las conversaciones nucleares.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán también incluirán al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y al jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, así como a mediadores cataríes.

Aunque Vance indicó que planeaba estar en Suiza solo “un día o dos”, dejando que gran parte de las negociaciones detalladas sean encabezadas por Witkoff y Kushner, su papel en las conversaciones ha incrementado el escrutinio sobre el vicepresidente en un momento en que está considerando activamente una candidatura presidencial para 2028.

Trump y Vance han recibido duras críticas de sectores de su propio partido por el acuerdo, y los republicanos de línea dura lo han comparado desfavorablemente con un pacto nuclear firmado por el gobierno de Obama, del que Trump y el Partido Republicano han insistido que no hizo nada para terminar realmente con el programa nuclear de Irán.

El acuerdo firmado por Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, permite de inmediato a Teherán vender su petróleo libremente y allana el camino para que Irán acceda a miles de millones de dólares en activos que actualmente están congelados. También pide a Irán que diluya su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree está enterrada bajo instalaciones nucleares que fueron objetivo de ataques de Estados Unidos el verano pasado.

El acuerdo establece que los buques comerciales pueden pasar por el estrecho de Ormuz durante 60 días sin cargo, pero no excluye futuras tarifas impuestas por Irán. Trump lanzó el sábado su propia amenaza de imponer peajes de Estados Unidos en el estrecho si no hay un acuerdo con Irán en 60 días, e insistió en una publicación en redes sociales en que el dinero sería por “servicios prestados como el Ángel Guardián de los países de Oriente Medio”.

Para complicar aún más la situación, ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener a sus fuerzas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para Israel. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano.

Los combates entre Israel y Hezbollah en los primeros días posteriores al acuerdo entre Estados Unidos e Irán dejaron 47 muertos en Líbano, así como cuatro soldados israelíes.

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Kim informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.