Tillis dice que está listo para avanzar en confirmar a Warsh como presidente de la Fed

El senador republicano que ha estado bloqueando la confirmación del candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal manifestó el domingo que retiraba su oposición después de que el Departamento de Justicia pusiera fin a su investigación sobre el actual presidente del banco central.

El anuncio del senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, elimina un gran obstáculo para el intento de Trump de colocar a Kevin Warsh, exalto funcionario de la Fed, en el cargo en lugar de Jerome Powell.

Powell ha estado bajo presión de la Casa Blanca para bajar las tasas de interés. La oposición de Tillis fue suficiente para frenar la nominación en el Comité Bancario del Senado, controlado por los republicanos, mientras Powell se acercaba al final programado de su mandato el 15 de mayo.

“Estoy preparado para seguir adelante con la confirmación del señor Warsh. Creo que va a ser un gran presidente de la Fed”, declaró Tillis en “Meet the Press” de NBC dos días después de que la fiscal federal del Distrito de Columbia dijera que la investigación sobre las renovaciones del edificio de la Fed había concluido. El breve testimonio de Powell ante el Congreso el verano pasado sobre esos trabajos también estaba bajo revisión.

El organismo interno de supervisión de la Fed está examinando un proyecto que ahora asciende a 2.500 millones de dólares, después de que estimaciones anteriores lo situaran en 1.900 millones, y que Trump ha criticado por sobrecostos. Powell solicitó en julio la revisión del inspector general.

Tills indicó que "creo que no habrá ninguna irregularidad. ¿Podemos encontrar algo un poco tonto aquí, en términos de que alguien responsable del proyecto haya tomado una decisión que no debía? Tal vez. Pero no llega al nivel de un procesamiento penal. Ese fue mi problema desde el principio, porque siento que había fiscales en Washington D.C. que pensaban que esto iba a ser una palanca para sacar al señor Powell”.

Tillis, quien enfureció a Trump en junio por oponerse a su proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos y luego anunció que no buscaría la reelección en 2026, añadió que había recibido garantías del Departamento de Justicia de que “el caso está completamente y totalmente cerrado… y que la única manera de que se abriera una investigación sería mediante una remisión penal de uno de los inspectores generales más respetados”.

El comité indicó el sábado que planeaba votar el miércoles sobre la nominación de Warsh. La demócrata de mayor rango, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, respondió con un comunicado en el que sostuvo que “ningún republicano que diga preocuparse por la independencia de la Fed debería apoyar avanzar con la nominación de Kevin Warsh, quien demostró en su audiencia de nominación no ser más que el títere del presidente Trump”.

En una audiencia la semana pasada, Warsh dijo a los senadores que nunca le prometió a la Casa Blanca que recortaría las tasas de interés y se comprometió a ser “un actor independiente” si era confirmado como presidente. Horas antes, a Trump le habían preguntado en una entrevista con CNBC si se sentiría decepcionado si Warsh no recortaba las tasas de inmediato. “Sí”, respondió el presidente.

Sin las limitaciones de una campaña política, Tillis se ha pronunciado con contundencia sobre Powell, al denunciar la pesquisa de la fiscal federal Jeanine Pirro, aliada de Trump, como una “acusación vengativa”, y sugirió que amenazaba la histórica independencia del banco central. Tillis dijo a NBC que había obtenido del Departamento de Justicia las garantías que necesitaba “para sentir que no estaban usando al Departamento de Justicia como un arma para amenazar la independencia de la Fed. Así que esto permitirá que el señor Warsh siga adelante con su confirmación”.

Trump fue consultado por reporteros el sábado sobre si ahora el camino quedaba despejado para Warsh con el fin de la investigación del Departamento de Justicia. “Me imagino que sí, que es un camino tranquilo”, contestó Trump, y añadió que su nominado “va a ser fantástico”. El mandatario, sin embargo, señaló que aún quería averiguar “cómo puede costar un edificio de ese tamaño… lo que sea que vaya a costar”.

Trump visitó el edificio en julio y, frente a cámaras de televisión, sostuvo que las renovaciones costarían 3.100 millones de dólares. Powell, de pie a su lado, le respondió que esa cifra era incorrecta.

La investigación fue una de varias emprendidas por el Departamento de Justicia contra adversarios de Trump. Durante meses estuvo estancada y los fiscales no podían ofrecer una razón para sospechar conducta delictiva. Otros intentos del departamento de procesar a adversarios de Trump, incluida la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James y el exdirector del FBI James Comey, también han sido infructuosos.

El mes pasado, un juez federal anuló citaciones del Departamento de Justicia emitidas a la Fed en la investigación, al describir su propósito como “acosar y presionar a Powell para que renuncie” y abrir el camino para un nuevo director de la entidad. Un fiscal a cargo del caso Powell había reconocido en una audiencia judicial a puerta cerrada que el gobierno no había encontrado ninguna evidencia de un delito.

Pirro escribió el viernes en X que “no dudará en reiniciar una investigación penal si los hechos justifican hacerlo”. El actual secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, dijo a NBC el domingo que “sin duda investigaremos” si el inspector general encuentra evidencias de conducta criminal.

Trump nombró a Powell como presidente en 2017, durante su primera administración, y durante años ha intentado presionar al banco central para que reduzca la tasa de interés de corto plazo.

Incluso después de que haya un nuevo presidente de la Fed, Powell podría optar por permanecer en la junta para terminar su mandato como gobernador de la institución que se extiende hasta enero de 2028. Ha dicho a reporteros que aún no ha decidido si lo hará.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.