El presidente de Siria y 2 ministros fueron blanco de 5 atentados frustrados, dice la ONU

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa, el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores fueron blanco de cinco intentos de asesinato frustrados el año pasado, señaló el jefe de la ONU el miércoles en un informe sobre las amenazas que representan los milicianos del grupo Estado Islámico.

Al-Sharaa fue blanco de un ataque en el norte de Alepo, la provincia más poblada del país, y en el sur de Daraa a manos de un grupo llamado Saraya Ansar al-Sunnah, que, según la evaluación, es una fachada del grupo Estado Islámico.

El informe, emitido por el secretario general António Guterres y elaborado por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU, no ofreció fechas ni detalles de los intentos contra Al-Sharaa ni contra el ministro del Interior, Anas Hasan Khattab, y el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al-Shibani.

Los intentos de asesinato son evidencia adicional de que el grupo miliciano sigue decidido a socavar al nuevo gobierno sirio y a “aprovechar activamente los vacíos de seguridad y la incertidumbre” en Siria, señaló el informe.

El documento indicó que, según la evaluación, Al-Sharaa era “un blanco principal” del Estado Islámico. También indicó que el grupo fachada le proporcionó al EI una negación plausible y “mayor capacidad operativa”.

Al-Sharaa ha encabezado Siria desde que sus fuerzas rebeldes derrocaron al añejo presidente sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, poniendo fin a una guerra civil de 14 años.

Previamente, Al-Sharaa era el líder de Hayar Tahrir al-Sham, un grupo miliciano que en su momento estuvo afiliado a Al Qaeda, aunque después rompió esos vínculos.

En noviembre, su gobierno se sumó a la coalición internacional formada para contrarrestar al Estado Islámico, que llegó a controlar gran parte de Siria.

Los expertos de la ONU en lucha contra el terrorismo señalaron que el grupo islamista aún opera en todo el país, atacando principalmente a las fuerzas de seguridad, en particular en el norte y el noreste.

En una emboscada el 13 de diciembre contra fuerzas de Estados Unidos y sirias cerca de la ciudad arqueológica de Palmira, murieron dos militares y un civil estadounidenses, y resultaron heridos tres estadounidenses y tres integrantes de las fuerzas de seguridad de Siria. El presidente Donald Trump respondió, lanzando operaciones militares para eliminar a combatientes del EI.

Según los expertos de la ONU en el combate al terrorismo, el Estado Islámico mantiene un estimado de 3.000 combatientes entre Irak y Siria, la mayoría de ellos ubicados en Siria.

A fines de enero, las fuerzas armadas de Estados Unidos comenzaron a trasladar a Irak a detenidos del EI que estaban recluidos en el noreste de Siria para garantizar que permanezcan en instalaciones seguras. Irak ha dicho que procesará a los milicianos.

Las fuerzas del gobierno sirio habían tomado el control de un extenso campamento que alberga a miles de detenidos del EI tras el retiro de las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos, como parte de un alto el fuego con los combatientes kurdos.

El informe presentado el miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU indicó que, hasta diciembre —antes del acuerdo de alto el fuego—, más de 25.740 personas permanecían en los campamentos de Al-Hol y Roj, en el noreste, de los cuales más del 60% eran niños, y miles más en otros centros de detención.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.