Número de muertos durante represión de las protestas en Irán suman al menos 7.000, según activistas

El número de muertes debido a la represión a las protestas del mes pasado en Irán alcanzó al menos 7.002, y se teme que más personas hayan perdido la vida, señalaron activistas el jueves.

El lento aumento en el número de muertes se suma a las tensiones generales que enfrenta Irán tanto al interior del país como en el extranjero, mientras intenta llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Una segunda ronda de conversaciones sigue siendo incierta después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló directamente al presidente estadounidense Donald Trump para que intensifique sus demandas sobre Teherán en las negociaciones.

“No se alcanzó nada definitivo, salvo que insistí en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede consumar un acuerdo. Si es el caso, le hice saber al primer ministro que esa será la preferencia”, escribió Trump en su red TruthSocial.

“La última vez Irán decidió que les resultaba mejor no llegar a un acuerdo, fueron atacados... Eso no les salió bien. Ojalá y esta vez sean más razonables y responsables”, añadió.

En tanto, Irán enfrenta indignación en el interior del país por la represión de toda disidencia en la República Islámica. La indignación podría intensificarse en los próximos días, a medida que los familiares de los fallecidos comiencen con su tradicional luto de 40 días.

Aumenta número de muertos

Las cifras de muertos más recientes provienen de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un grupo con sede en Estados Unidos que ha sido preciso al informar sobre el saldo de víctimas en disturbios anteriores en Irán y cuenta con el apoyo de una red activistas en el país para verificar el número de muertes. El aumento en el número de muertes se ha producido después que la agencia ha podido cotejar poco a poco la información, ya que la comunicación sigue siendo difícil con quienes están dentro de la República Islámica.

El gobierno de Irán ofreció su único balance de fallecidos el 21 de enero, cuando afirmó que 3.117 personas murieron. El gobierno de Irán ha ofrecido cifras bajas o simplemente ha dejado de informar sobre el número de decesos en disturbios anteriores.

The Associated Press no ha podido llevar a cabo una evaluación independiente del número de muertos debido a que las autoridades iraníes han bloqueado el acceso a internet y las llamadas internacionales en el país.

La diplomacia sobre Irán continúa

Alí Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, se reunió el miércoles en Qatar con el ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Qatar alberga una importante instalación militar estadounidense que Irán atacó en junio, después de que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante la guerra Irán-Israel de junio. Larijani también se reunió con funcionarios de la milicia palestina Hamás, y en Omán con los rebeldes hutíes de Yemen el martes.

Larijani dijo a la cadena de noticias satelital Al Jazeera de Qatar que Irán no recibió ninguna propuesta específica de Estados Unidos en Omán, pero reconoció que hubo un “intercambio de mensajes”.

Qatar ha sido un mediador clave en el pasado con Irán, con el que comparte un enorme yacimiento de gas natural en el Golfo Pérsico. La Agencia de Noticias de Qatar, administrada por el Estado, informó que el emir gobernante, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, habló con Trump sobre “la situación actual en la región y los esfuerzos internacionales destinados a la desescalada y al fortalecimiento de la seguridad y la paz regionales”, sin dar más detalles.

Estados Unidos ha trasladado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra a Oriente Medio para presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y contar con el poder de fuego necesario para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

Las fuerzas armadas estadounidenses ya han derribado un dron que, según dijeron, se acercó demasiado al Lincoln, y también acudieron en ayuda de un barco con bandera estadounidense que las fuerzas iraníes intentaron detener en el estrecho de Ormuz.

Trump dijo al sitio web de noticias Axios que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a la región.

