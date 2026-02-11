Un manatí de 186 kilos rescatado del drenaje pluvial en Florida se recupera en SeaWorld Orlando

Un manatí que quedó atrapado en un drenaje pluvial de Florida mientras buscaba aguas más cálidas se está recuperando en SeaWorld Orlando tras un rescate coordinado.

Varias unidades de rescate de bomberos y funcionarios de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Universidad de Florida e incluso las grúas de Jack's Wrecker Service fueron convocados el martes para sacar del desagüe pluvial en Melbourne Beach al animal de 186 kilos (410 libras).

Los equipos se presentaron en el lugar después de que un trabajador de Melbourne Beach avistara al manatí, informó a WESH-TV en Orlando el vicealcalde de la ciudad, Terry Cronin.

“Estamos en el proceso de mejorar el desagüe pluvial en Melbourne Beach. Nuestra gente estaba haciendo un levantamiento. Y uno de los topógrafos notó un manatí en lo que se llama una caja deflectora”, indicó Cronin.

El manatí macho fue trasladado a SeaWorld Orlando, donde está siendo atendido en una de las piscinas médicas del parque, señaló la portavoz Stephanie Bechara.

“Respira por sí solo, se mueve de manera independiente y muestra interés por la comida. Nuestros equipos están ajustando los niveles de agua para favorecer la flotabilidad y la comodidad como parte de su atención”, precisó Bechara.

Añadió que trabajan para estabilizar y rehabilitar a los manatíes rescatados para que, en última instancia, puedan ser devueltos a su hábitat natural.

En 2021, las autoridades registraron más de 1.100 muertes de manatíes, causadas en su mayoría por inanición. La agencia estatal de pesca y vida silvestre indicó que las muertes han disminuido de forma significativa, con 565 decesos registrados en 2024 y 555 en 2023.

El año pasado, SeaWorld Orlando rescató a 56 manatíes y este año ya ha recibido a siete. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.