El despliegue de la Guardia Nacional en Washington hasta 2029 costará unos $1.400 millones

Extender el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., hasta enero de 2029 costará aproximadamente 1.400 millones de dólares, según una estimación del Departamento de Defensa entregada al Congreso.

La cifra ofrece un vistazo de cuánto dinero de los contribuyentes se gastará en un despliegue que funcionarios locales han criticado por considerarlo una vulneración de la autonomía de su ciudad y que demócratas cuestionan al afirmar que ha militarizado las calles de la capital a expensas del público.

El cálculo corresponde a los años fiscales 2027-2029 y surgió en respuesta a preguntas de la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, y fue proporcionado a The Associated Press.

El despliegue comenzó el verano pasado, cuando el presidente Donald Trump emitió una orden de emergencia que puso en marcha un refuerzo de las fuerzas del orden en la ciudad que, según el gobierno, tenía como objetivo combatir el crimen. Cientos de efectivos armados de la Guardia han sido desplegados en las calles, apoyando operaciones de arresto, pero también ayudando con la remoción de nieve y realizando proyectos de embellecimiento. Este verano, cuando se conmemoraron los 250 años de la Declaración de Independencia, el número de elementos en la ciudad aumentó hasta unos 5.000.

El Departamento de Defensa indicó en su estimación que el costo parte del supuesto de que habrá un promedio de 2.500 integrantes de la Guardia Nacional en Washington hasta enero de 2029.

“Mientras las familias estadounidenses están siendo aplastadas por el aumento vertiginoso de los costos, Donald Trump está gastando 1.400 millones de dólares para mantener tropas en las calles de Washington durante años”, señaló Warren en un comunicado enviado por correo electrónico. “La Guardia Nacional no son peones y el dinero de los contribuyentes no es una alcancía para las maniobras políticas de Trump”.

El costo fue informado primero por The Washington Post.

El Pentágono señaló el mes pasado que la misión de la Guardia continuará hasta el 20 de enero de 2029, “o hasta que el presidente la dé por terminada”. Estaba previsto que el despliegue expirara al final de este año, después de haber sido extendido previamente.

Mientras que el uso de integrantes de la Guardia Nacional ha sido restringido por tribunales en otros lugares, su presencia continúa en grandes números en D.C., donde el presidente es el comandante directo de la Guardia de D.C.

Lo que no está claro es si los gobernadores extenderán sus unidades estatales por más de dos años. A finales de julio aún había 4.600 efectivos militares de D.C. y de 23 estados y territorios en la ciudad; algunos fueron enviados para ayudar con la seguridad y otras funciones como parte de los eventos en torno al 4 de julio.

Un estado, Georgia, tenía aproximadamente 800 efectivos aquí, más que la Guardia Nacional de D.C. El mayor R. Dustin Cole, portavoz de la Guardia Nacional Aérea de Georgia, indicó en un correo electrónico que el aumento es temporal. Evitó precisar cuántas tropas de Georgia podrían ser retiradas, y cuándo.

El coronel Joel Lynch, de la Guardia Nacional de Arkansas, dijo que casi la mitad de los 238 soldados del estado en D.C. regresarán a casa a finales de este mes y se prevé que 123 vuelvan cerca de finales de octubre.

Hawai dijo que traerá de regreso a sus 27 integrantes más adelante este mes, después del Gran Premio Freedom 250. Luisiana tendrá alrededor de 150 integrantes de la Guardia en la ciudad hasta enero de 2027.

Don y Donna Powell, residentes de la ciudad que dividen su tiempo entre Washington y Texas, dijeron que el dinero que se está gastando en la Guardia Nacional podría usarse para otras necesidades.

“Están en todas partes. Simplemente se esconden donde hay sombra”, manifestó Donna Powell mientras asistía el lunes a una protesta de FreeDC contra el refuerzo continuo. El dinero que se gasta en ellos “podría destinarse a atención médica y comida para las familias que lo necesitan y, en cambio, estamos desperdiciando nuestro dinero”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.