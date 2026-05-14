Cuba sufre caída parcial de su sistema energético

Las provincias orientales de Cuba, desde Guantánamo hasta Ciego de Ávila, se desconectaron el jueves del Sistema Energético Nacional, informaron las autoridades.

La caída, que ocurrió en la madrugada, se produce en el marco de una prolongada crisis energética en la isla agravada por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica indicó que luego del colapso —que dejó sin luz a todas las provincias del oriente— los circuitos se encuentran “en proceso de restablecimiento”, pero se desconoce cuánto tardará en producirse la reconexión completa.

La víspera el presidente Miguel Díaz-Canel calificó de “tensa” la situación energética luego de que se terminara el abastecimiento de petróleo traído por un buque ruso a fines de marzo.

Los largos apagones están llegando a las 24 horas corridas en La Habana. En muchos barrios los vecinos golpearon sus cacerolas al caer la tarde del miércoles y prendieron fuego cestos de basura en señal de protesta, constató The Associated Press.

Unas horas después, en una comparecencia en la televisión cubana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que la situación energética es “crítica”.

El petrolero de bandera rusa arribó a la isla el 31 de marzo con 730.000 barriles de crudo que en los días posteriores fue descargado y refinado, lo que redujo los apagones, constató AP.

La isla produce apenas un 40% del combustible que consume y necesita unos ocho buques como el petrolero ruso al mes, según las autoridades.

Paralelamente, el canciller Bruno Rodríguez indicó en su cuenta de X que por primera vez el gobierno de Estados Unidos formalizó su oferta de ayuda a Cuba por 100 millones de dólares, aunque “sigue sin aclararse” si será en dinero o bienes y si incluirá combustible.

“Aún tomando en cuenta la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe”, expresó el ministro.

Cuba reportó el año pasado pérdidas por 7.500 millones de dólares debido a las sanciones estadounidenses.