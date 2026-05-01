El acuerdo de Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, en cifras

Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, está a punto de disolverse y ser reemplazada por una nueva empresa que operará en el interés público, en virtud del acuerdo derivado de miles de demandas que entra en vigor el viernes.

Este es uno de los mayores de entre una serie de acuerdos por las consecuencias del uso de opioides en los últimos años. Es especialmente destacado porque algunas personas atribuyen la epidemia de opioides en Estados Unidos a las estrategias de ventas de OxyContin, un potente analgésico de venta con receta que estuvo disponible a partir de 1996.

Este es un vistazo a la epidemia y al acuerdo en cifras.

900.000

Se ha vinculado una cantidad mayor de muertes en Estados Unidos a sobredosis de opioides desde 1999, según datos federales. El saldo de fallecimientos provocados por la epidemia fue impulsado primero por opioides recetados, luego por la heroína y, más recientemente —y de forma más letal— por el fentanilo.

7.400 millones de dólares

La cifra mínima aportada por el acuerdo de Purdue. La mayor parte —al menos 6.500 millones de dólares— debe provenir de miembros de la familia Sackler, que era propietaria de la empresa. También han renunciado a cualquier participación en la farmacéutica, cuyo control fue abandonado por los familiares antes de que la empresa se declarara en bancarrota en 2019. Como parte del acuerdo, Purdue será reemplazada por Knoa Pharma, con una junta directiva designada por los estados y la misión de combatir la epidemia de opioides.

57.800 millones de dólares

El valor estimado de todos los acuerdos por demandas relacionadas con opioides desde 2019, según un análisis de Opioid Settlement Tracker. Entre las empresas que han llegado a acuerdos con gobiernos estatales y locales y otros grupos figuran fabricantes de medicamentos, mayoristas, cadenas de farmacias y al menos una firma de consultoría. La mayor parte del dinero de los acuerdos debe destinarse a enfrentar la epidemia.

15

La cantidad de años durante los cuales se entregará el dinero del acuerdo de Purdue. Los montos más grandes llegarán al inicio de ese periodo.

La cantidad de personas acusadas de delitos como parte de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Purdue que derivó en una declaración de culpabilidad por parte de la empresa.

5

La cantidad de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, de un total de nueve, que fallaron en 2024 a favor de rechazar una versión anterior del acuerdo de Purdue. Determinaron que varios miembros de la familia Sackler habrían recibido de manera indebida protección personal frente a demandas mediante el proceso de quiebra corporativa. En el acuerdo final, los grupos que rechacen los pagos aún pueden demandar a miembros de la familia.

10.700 millones de dólares

La cantidad que miembros de la familia Sackler recibieron en pagos de Purdue entre 2008 y 2018, según una auditoría de 2019. Desde entonces no han recibido distribuciones. Casi la mitad de ese dinero se destinó a impuestos que los Sackler pagaron en nombre de la empresa. En un informe de un comité del Congreso publicado en 2021 se calcula que los familiares tenían un patrimonio neto total de 11.000 millones de dólares en ese momento.

30 millones

La cantidad de documentos de la empresa que se harán públicos como parte del acuerdo de Purdue. Al igual que otros documentos de la industria de los opioides, serán mantenidos por la Universidad de California en San Francisco y la Universidad Johns Hopkins.

16.000 dólares

El pago máximo aproximado que se espera para las personas —o sus sobrevivientes— que puedan demostrar que fueron perjudicadas por opioides de Purdue que les fueron recetados. Los otros acuerdos importantes del sector no incluyen pagos individuales a las víctimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.