Policía interroga a presunto implicado en muerte de 2 empleados de banco durante robo en Kentucky

Las autoridades interrogan a una persona en relación con el asesinato de dos empleados bancarios durante un robo, informó un agente de la Policía Estatal de Kentucky el viernes.

La persona “se cree que está involucrada” en el robo al banco en Berea el jueves, publicó en internet el agente Justin Kearney.

Un hombre que llevaba una sudadera con capucha gris-blanca, guantes y una máscara entró el jueves en una sucursal de U.S. Bank en Berea y disparó contra un empleado y una empleada, indicó la policía estatal.

Las autoridades fueron de puerta en puerta en busca de información y videos de vigilancia, además de utilizar helicópteros, drones y canes rastreadores. El Departamento de Policía de Lexington y la policía del condado participaron en la búsqueda, junto con el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

“Esto fue un esfuerzo de equipo”, escribió Kearney el viernes por la mañana.

No proporcionó más detalles.

Las escuelas de la zona estuvieron en confinamiento durante un tiempo el jueves hasta que se consideró que las instalaciones eran seguras. No se permitió que los estudiantes regresaran a casa en autobuses y tuvieron que ser recogidos por sus padres, detalló la policía estatal.

U.S. Bank señaló que trabaja estrechamente con las autoridades policiales y que estaba comprometido a apoyar a las familias de las víctimas y a los compañeros de trabajo del banco.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico suceso que cobró la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea, Kentucky, más temprano hoy”, declaró la empresa en un comunicado. “Nuestro corazón está con las familias de las víctimas, nuestros colegas y toda la comunidad de Berea”.

Berea se encuentra a unos 58 kilómetros (36 millas) al sur de Lexington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.