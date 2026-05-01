El apagón de internet en Irán, que dura meses, hunde negocios en una economía ya golpeada

En su estudio en la capital iraní, Amen Khademi preparaba una sesión de fotos para una chaqueta que diseñó con motivos inspirados en Persia. Pero, incluso mientras le aplicaba lápiz labial a la modelo, estaba distraída, preocupada por si su negocio sobreviviría tras cuatro meses sin su principal vínculo con sus clientes: internet.

Los 90 millones de habitantes del país llevan la mayor parte de 2026 desconectados de internet, en uno de los cortes a nivel nacional más largos y estrictos del mundo. Esto está devastando una economía digital que durante mucho tiempo había desafiado las restricciones gubernamentales y las sanciones internacionales. De la moda al fitness, pasando por la publicidad y el comercio minorista, muchos han visto evaporarse sus ingresos.

Khademi no ha hecho una venta en meses. “La interrupción de internet en los últimos cuatro meses ha destruido por completo no solo mi negocio, sino muchos negocios online", afirmó.

A pesar de la incierta tregua con Estados Unidos e Israel, los gobernantes de Irán se han negado a revertir el bloqueo, que defienden como una necesidad en tiempos de guerra. Pero enfrentan una ola de indignación, ya que se suma a las pérdidas masivas de empleos por los ataques contra industrias clave y al bloqueo estadounidense en curso.

Antes de enero, los iraníes podían acceder a internet, pero las autoridades restringían gran parte del contenido. Ahora se ha cortado el acceso por completo. Existen algunas alternativas, pero se han vuelto extremadamente caras y están fuera del alcance de la mayoría de la población.

El bloqueo de internet le cuesta a la economía un estimado de entre 30 y 40 millones de dólares diarios, y las pérdidas indirectas probablemente duplican esa cifra, dijo Afshin Kolahi, miembro de la Cámara de Comercio de Irán, a un periódico local. Unos 10 millones de personas tienen empleos que dependen de la conectividad a internet, apuntó el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi.

Bloqueo sin precedentes desmantela la economía online

A lo largo de años de inestabilidad económica provocada por las sanciones internacionales y la mala gestión, plataformas como Instagram y WhatsApp ayudaron a pequeños negocios a encontrar clientes y a la población a obtener ingresos adicionales para afrontar el alza vertiginosa de los precios de los productos básicos.

Las autoridades cortaron por primera vez el acceso a internet en enero, durante protestas masivas contra el gobierno. Las restricciones apenas empezaba a aliviarse cuando el gobierno impuso un bloqueo total el 28 de febrero, mientras Estados Unidos e Israel iniciaban la guerra.

Mahsa Alimardani, experta en censura de internet, señaló que Cachemira y Myanmar han tenido bloqueos más prolongados que afectaron regiones o plataformas específicas. Países como China, con su “gran cortafuegos”, y Corea del Norte, siempre han limitado de forma estricta el acceso a la red global.

“Lo que hace que el apagón de Irán no tenga precedentes es la combinación de escala y severidad: un país entero de 90 millones de personas con una economía digital desarrollada regresó deliberadamente a una intranet nacional controlada”, explicó Alimardani, directora asociada de amenazas y oportunidades tecnológicas en el grupo de derechos Witness.

El minorista online DigiKala, una empresa emblemática de la economía digital iraní, anunció recientemente el despido de 200 personas, alrededor del 3% de su plantilla. El impacto alcanza a “la producción, el comercio exterior e incluso los negocios tradicionales”, dijo Reza Olfatnasab, director de una asociación nacional que representa a las empresas digitales, en declaraciones publicadas por la prensa iraní.

El escaparate de Khademi es Instagram. Pero el perfil del estudio —con más de 30.000 seguidores— ahora está inactivo. Hizo las fotos para tener las imágenes para más adelante, con la esperanza de encontrar una alternativa.

Su modelo, Farnaz Ojaghloo, también es entrenadora de fitness. El apagón ha acabado tanto con sus trabajos de modelaje como con los cursos online que impartía a gente en Irán y en el extranjero.

“Psicológicamente, es un golpe muy duro", sostuvo Ojaghloo. “Todos los planes que tenías para dentro de seis meses o un año se dejan de lado, y tu única preocupación pasa a ser sobrevivir en el momento”.

Las alternativas son “terribles”

Durante años, las autoridades iraníes han aplicado filtros y vigilado el contenido en plataformas como YouTube e Instagram. Pero antes de la guerra, los iraníes podían eludir las restricciones con redes privadas virtuales baratas, conocidas como VPN, y otras soluciones sencillas.

Ahora, el precios de las VPN del mercado negro se ha disparado. Los prensa estatal iraní reporta habitualmente arrestos por usar VPN ilegales o el sistema satelital estadounidense Starlink, que fue prohibido el año pasado.

A altos funcionarios del gobierno se les entregan tarjetas SIM “blancas”, que les permiten acceder al internet global. Bajo presión para aliviar el daño económico, el gobierno permite ahora un acceso a internet con menos restricciones a un pequeño número de profesiones, empresas y medios.

Una asociación de comercio electrónico en Teherán criticó el miércoles el sistema escalonado en la prensa, calificándolo como “un abuso de una necesidad evidente de todo ciudadano”. El apagón amenaza con “la destrucción de la infraestructura del país a manos de nuestros propios responsables" políticos, agregó.

La gran mayoría de los usuarios no tienen más opción que conectarse a la red nacional de Irán.

Un residente de Teherán que trabaja en publicidad dijo que los patrocinadores tienen poco interés en pagar por contenidos que no pueden publicarse en plataformas destacadas como Instagram, donde él tiene decenas de miles de seguidores. Según dijo, sus ingresos han caído a casi cero desde que comenzó la guerra.

Un gamer en Isfahán —que también con una gran audiencia en YouTube e Instagram— dijo que la red iraní “es terrible”: lenta, insegura y llena de fallas. Él también ha perdido casi todos sus ingresos por patrocinadores y donaciones.

Irán tiene sus propias plataformas de redes sociales, inspiradas en servicios como WhatsApp y YouTube, pero el contenido se supervisa de cerca y a menudo se censura.

“Nadie quiere usar realmente estas plataformas, pero no hay otra opción”, indicó el gamer. Tanto él como el publicista hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Más vendedores ambulantes

El bloqueo de internet ha supuesto nuevas presiones sobre la que en su día fue una amplia y educada clase media iraní, que antes de la guerra enfrentaba ya el desplome de la moneda nacional, el rial.

El deterioro económico ha impulsado oleadas de protestas antigubernamentales, las más recientes en diciembre. Ahora, más iraníes piensan en emigrar, dijo un desarrollador de software.

El desarrollador —que también habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad— señaló que los problemas para acceder a internet han acabado con el trabajo remoto. Perdió su empleo cuando su antigua empresa despidió a casi toda su plantilla en las últimas semanas, contó.

Las consecuencias son visibles en el aumento del número de vendedores callejeros en Teherán. Reza Amiri, un exempleado de un proveedor de internet de 32 años, vende ahora gorras y paraguas junto a una parada de metro. Según afirma, perdió su trabajo después del inicio de la guerra y no recibió el salario de su último mes.

Monireh Pishgahi vende adornos y accesorios en la famosa calle Vali Asr de la capital. Su negocio de costura solía abastecer a tres tiendas online, pero cuando el trabajo se acabó, cerró y despidió a sus cinco empleados.

Un comerciante del centro, Mohammad Rihai, dijo que había renunciado a intentar convencer a los vendedores ambulantes de que dejaran de ocupar la acera frente a su tienda. “Desde la guerra, los ves a lo largo de toda la acera. Ya no puedo luchar contra ellos”, reconoció.

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Radjy informó desde El Cairo, Egipto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.