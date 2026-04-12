EEUU e Irán terminan conversaciones sobre alto el fuego y Vance se marcha sin acuerdo

Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo al término de unas históricas conversaciones cara a cara después de que Estados Unidos afirmara que Teherán se negó a comprometerse a no desarrollar un arma nuclear, lo que sumía en la incertidumbre un frágil alto el fuego de dos semanas.

El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación de Estados Unidos, señaló que las conversaciones duraron 21 horas en Islamabad, la capital de Pakistán, pero que al final no tuvieron “un compromiso afirmativo” por parte de Irán “de que no buscarán un arma nuclear”.

Los comentarios de Vance no indicaron qué ocurrirá después del alto el fuego de 14 días acordado inicialmente por Estados Unidos, Irán e Israel, pero mediadores paquistaníes instaron a Estados Unidos e Irán a mantener el cese de hostilidades.

“Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego”, afirmó el ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar. Su país intentará facilitar un nuevo diálogo entre Irán y Estados Unidos en los próximos días, añadió.

Irán no hizo un comentario oficial en un primer momento.

Las conversaciones en Islamabad comenzaron el sábado, pocos días después de que se anunciara el frágil alto el fuego, cuando la guerra —que ha matado a miles de personas y sacudido los mercados globales— entraba en su séptima semana.

Vance dijo que mantuvo comunicación constante con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con otros miembros del gobierno durante las negociaciones.

“Pero el simple hecho es que necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear, y de que no buscarán las herramientas que les permitirían obtener rápidamente un arma nuclear”, declaró Vance a los periodistas. “Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos intentado lograr mediante estas negociaciones”.

El vicepresidente indicó que habló con Trump “media docena de veces, una docena de veces, durante las últimas 21 horas” y que también conversó con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

“Estábamos negociando de buena fe”, expresó Vance, hablando desde un atril frente a un par de banderas estadounidenses, con los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado. “Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y la mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”.

EEUU dice que sus destructores pasaron por el estrecho de Ormuz

Mientras se realizaban las conversaciones en Islamabad, el ejército de Estados Unidos informó que dos destructores transitaron el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, antes de trabajos de retirada de minas, algo que ocurre por primera vez desde que comenzó la guerra. Sin embargo, medios estatales iraníes dijeron que el mando militar conjunto lo negó.

“Estamos despejando el estrecho. Si llegamos a un acuerdo o no, no marca ninguna diferencia para mí”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump a periodistas mientras continuaban las conversaciones en Islamabad, la capital paquistaní. Calificó las negociaciones de “muy profundas”. La televisora estatal iraní señaló lo que calificó como diferencias “serias”.

La delegación de Estados Unidos encabezada por Vance y la iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, debatieron con Pakistán cómo avanzar el alto el fuego, ya amenazado por profundas discrepancias y por los continuos ataques de Israel contra Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano, cuyo ministerio de Salud dijo que el número de muertos ha superado los 2.000.

Desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, el contacto más directo de Estados Unidos había sido en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar del programa nuclear iraní. Posteriormente, el secretario de Estado de Obama, John Kerry, y su homólogo Mohammad Javad Zarif se reunieron durante las negociaciones que condujeron al acuerdo nuclear con Irán de 2015, un proceso que duró bastante más de un año.

Ahora, las conversaciones, mucho más amplias, incluyeron a Vance, un defensor reticente de la guerra con poca experiencia diplomática que advirtió a Irán que no “intente jugárnosla”, y a Qalibaf, un excomandante de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán que ha emitido algunas de las declaraciones más encendidas del país desde que comenzaron los combates.

Irán fija “líneas rojas”, incluida compensación por los ataques

La agencia estatal de noticias de Irán informó que las conversaciones tripartitas comenzaron después de que se cumplieran precondiciones iraníes, incluida una reducción de los ataques israelíes en el sur de Líbano.

La delegación iraní dijo a la televisión estatal que había presentado “líneas rojas” en reuniones con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, incluida una compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

La guerra ha matado al menos a 3.000 personas en Irán, 2.020 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo, y ha causado daños duraderos a la infraestructura en media docena de países de Oriente Medio. El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz ha aislado en gran medida al golfo Pérsico y sus exportaciones de petróleo y gas de la economía global, lo que ha disparado los precios de la energía.

EEUU envía fuerzas para ayudar a despejar minas en el estrecho

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra. Alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo solía pasar por allí en más de 100 barcos al día. Desde el alto el fuego, solo se han registrado 12 tránsitos.

El sábado, Trump dijo en redes sociales que Estados Unidos había comenzado a “despejar” el estrecho.

“Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta vía segura con la industria marítima”, dijo después el comandante del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper. El comunicado de Estados Unidos sobre los destructores añadió: “Fuerzas adicionales de Estados Unidos, incluidos drones submarinos, se sumarán al esfuerzo de despeje en los próximos días”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había dicho que Teherán entraba en las negociaciones con una “profunda desconfianza” tras ataques contra Irán durante conversaciones anteriores. Araghchi, parte de la delegación iraní en Pakistán, afirmó el sábado que su país estaba preparado para tomar represalias si era atacado de nuevo.

La propuesta de 10 puntos de Irán previa a las conversaciones pedía un fin garantizado de la guerra y buscaba el control sobre el estrecho de Ormuz. Incluía poner fin a los combates contra los “aliados regionales” de Irán, y pedía explícitamente detener los ataques israelíes contra Hezbollah.

La propuesta de 15 puntos de Estados Unidos incluye restringir el programa nuclear de Irán y reabrir el estrecho.

Israel y Líbano tendrán negociaciones directas

Israel continuó sus ataques en Líbano después de decir que allí no hay alto el fuego. Irán y Pakistán han discrepado.

Se espera que las negociaciones entre Israel y Líbano comiencen el martes en Washington, según informó la oficina del presidente libanés Joseph Aoun, después del sorpresivo anuncio de Israel autorizando conversaciones pese a que los países no tienen relaciones oficiales.

Pero mientras miles de personas en Líbano protestaban el sábado contra las negociaciones previstas, el primer ministro Nawaf Salam dijo que había pospuesto un viaje planeado a Washington “a la luz de las actuales circunstancias internas”. Su ausencia no debería afectar las conversaciones, ya que se espera que la primera ronda sea a nivel de embajadores.

Israel quiere que el gobierno de Líbano asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah, tal como se contemplaba en un alto el fuego de noviembre de 2024. Pero el grupo político y militar ha sobrevivido durante décadas a los esfuerzos por limitar su fuerza.

Hezbollah se sumó a la guerra en apoyo de Irán en los primeros días. Israel respondió con ataques aéreos y una invasión terrestre.

El día en que se anunció el acuerdo de alto el fuego con Irán, Israel bombardeó Beirut con ataques aéreos, matando a más de 300 personas en el día más mortífero en Líbano desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud del país.

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Castillo informó desde Beijing y Finley y Binkley desde Washington. Josh Boak en Washington, Samy Magdy en El Cairo, Cara Anna en Lowville, Nueva York, y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron.