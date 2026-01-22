Ruth E. Carter hace historia en los Oscar con nominación por diseño de vestuario en "Sinners"

Ruth E. Carter ha hecho historia una vez más.

Con su nominación al Oscar por "Sinners" ("Pecadores"), Carter se ha convertido en la mujer negra con más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia en cualquier categoría, según Variety. La innovadora diseñadora de vestuario fue reconocida por su trabajo en la épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler, ambientada en el Delta del Mississippi durante la era de la segregación.

"Es... orgullo, gratitud, responsabilidad", dijo Carter a The Associated Press el jueves. Anteriormente, ganó premios Oscar por "Black Panther" en 2018 y "Black Panther: Wakanda Forever" ("Black Panther: Wakanda por siempre") en 2023, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar dos Premios de la Academia.

Carter ahora ha sido nominada en cinco ocasiones, superando a la actriz ganadora del Oscar Viola Davis. Está empatada con su colaborador de larga data Spike Lee y Morgan Freeman por la tercera mayor cantidad de nominaciones entre los creativos negros, detrás del fallecido Quincy Jones y Denzel Washington.

"Este es un paso importante en el desarrollo de nuestras voces en Hollywood", expresó.

A lo largo de su carrera, Carter ha dado forma al lenguaje visual de algunas de las películas más influyentes de Hollywood. Obtuvo nominaciones al Oscar por su trabajo en "Malcolm X" de Spike Lee y "Amistad" de Steven Spielberg, y recibió elogios por los conjuntos de época en proyectos como "The Butler" ("El mayordomo de la Casa Blanca"), "Selma" y una nueva versión de "Roots". Sus diseños también han sido usados por Washington, Oprah Winfrey, Eddie Murphy y Jerry Seinfeld, incluso para el piloto original de "Seinfeld".

"Mi trayectoria ha sido sobre contar la historia de la cultura", manifestó Carter. "Nuestra historia está siendo borrada mientras hablamos. Así que tener esta responsabilidad de contar nuestras historias —y ser lo más auténtica posible— y ser premiada por ello, es una celebración".

En "Sinners", Carter comentó que abordó el diseño de vestuario como un acto de protección en vez de embellecimiento, decidida a salvaguardar la verdad visual de la vida de la clase trabajadora negra, particularmente de los aparceros y migrantes de principios del siglo XX.

"Hicimos algo de la nada", dijo. "Había ropa de segunda mano. Había remiendos. Si los pantalones eran largos, los doblábamos. Si el dobladillo estaba torcido, lo dejábamos. Queríamos mostrar cómo tomábamos las cosas tal como eran y a pesar de eso encontrábamos una manera de celebrar".

La nominación marca otra colaboración con Coogler, a quien Carter acredita como una voz vital para el futuro del cine negro.

"Doy gracias al Señor de que Ryan Coogler haya nacido", dijo riendo. "Porque sigue contando historias que son importantes para la cultura".

Carter expresó que la nominación también refleja la permanencia en una industria a menudo definida por la reinvención.

"Fui la primera en ser nominada. Fui la primera en ganar. Y todavía estoy en el juego", afirmó. "Si mi presencia aquí le dice algo a los jóvenes diseñadores, espero que sea que esto no es una casualidad. Es trabajo duro. Es voz. Es visión. Y es permanencia".