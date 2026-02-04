Stay up to date with notifications from The Independent

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

AP Noticias
EEUU REDADAS MIGRATORIAS
EEUU REDADAS MIGRATORIAS (AP)

La administración Trump está reduciendo el número de policías migratorios en Minnesota después de que las autoridades estatales y locales acordaron cooperar entregando a los inmigrantes arrestados, anunció el miércoles el zar de la frontera, Tom Homan.

Homan indicó durante una conferencia de prensa que aproximadamente 700 agentes federales serán retirados en Minnesota. Actualmente, alrededor de 3.000 elementos federales están desplegados en el estado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

