Penny, una dóberman pinscher, gana la 150ma edición del concurso canino Westminster

La perra era Penny. La victoria no tenía precio.

Una dóberman llamado Penny ganó el premio al mejor del concurso el martes por la noche en el Westminster Kennel Club Dog Show, obteniendo el premio más codiciado para los perros de exhibición en Estados Unidos, y dando al experimentado manejador Andy Linton otra victoria después de casi cuatro décadas. Linton obtuvo el premio al mejor del espectáculo en 1989 con otro dóberman, llamado Indy.

Penny "es tan grandiosa dóberman como jamás he visto", afirmó Linton a una multitud de apoyo. A pesar de problemas de salud, guio al perro de cuatro años a través de una actuación impecablemente precisa.

"Tenía algunos objetivos, y este era uno de ellos", expresó Linton, añadiendo más tarde en una conversación con periodistas que, conforme se acerca al final de su carrera, ganar en el histórico 150mo concurso anual de Westminster es "extraespecial".

El subcampeón, y con aplausos igual de fuertes, fue un Chesapeake Bay retriever llamado Cota. Aunque los dóberman han ganado cinco veces, incluyendo el martes, ningún retriever ha ganado nunca, y sus fanáticos aplauden cada señal alentadora.

Cota también pareció disfrutar del momento, especialmente cuando su manejadora, Devon Kipp Levy, le permitió jugar con la cinta.

Otros finalistas incluyeron una galgo afgano llamada Zaida, un lhasa apso llamado JJ, un maltés llamado Cookie, un viejo pastor inglés apodado Graham y un terrier fox de pelo liso llamado Wager. El juez, el manejador ganador de Westminster en dos ocasiones, David Fitzpatrick, calificó la alineación como una "que pasará a la historia".

Cada perro es evaluado según qué tan cerca se ajusta al ideal de su raza. El ganador recibe un trofeo, cintas y derechos de presumir.

Un favorito del público en el show de Westminster 2025, Penny ha impresionado en los recorridos de exhibición desde entonces. Una multitud de manejadores y otros aficionados a los perros animaron a la perra aparentemente imperturbable y a Linton en la acción de las primeras rondas el martes por la tarde.

Al lado del ring después, Penny educadamente pero con determinación empujó su nariz contra la pierna de un visitante, buscando algo: caricias, como resultó ser. Generalmente es "muy tranquila", comentó Linton más tarde, "pero puede emocionarse bastante por un tipo malo. O una ardilla".

El copropietario Greg Chan de Toronto dijo que Penny es "muy exigente y muy inteligente", pero también es "una complaciente: hará cualquier cosa por comida". (¿Su bocadillo favorito? "Todo").

Penny salió victoriosa después que 2.500 perros, abarcando más de 200 razas, mostraran sus habilidades en el concurso.

Incluso si no llegaron a las finales, hubo muchos que lograron momentos dignos de memes o alegraron al público.

Durante dos noches de semifinales, los espectadores aplaudieron con fuerza extra a un Xoloitzcuintli llamado Calaco, un perro sin pelo que recorrió el ring como si no tuviera nada que demostrar. Un vizsla llamado Beamer encantó a la audiencia al saltar dentro de una caja dispuesta para las herramientas de su manejador, y Storm el Terranova provocó risas cuando saltó sobre su manejadora, quedando tan alto como ella. Los espectadores aplaudieron tan fuerte a un golden retriever llamado Oliver que ahogaron al anunciador de la arena, y los cánticos de "¡Lumpy! ¡Lumpy!" resonaron mientras Lumpy el pequinés desfilaba ante un juez.

Una perra que hizo historia en las semifinales fue Millie, una perra de granja danés-sueco. La pequeña y ágil raza recién se volvió elegible para el show de Westminster este año, y Millie superó a unos 10 otros perros de granja el martes por la tarde para llegar a la ronda de la noche.

Las victorias en Westminster a menudo van a perros con manejadores profesionales o propietarios con décadas o incluso generaciones de experiencia detrás de ellos. Pero el mero hecho de llegar al exclusivo concurso sólo para campeones es un gran logro en el mundo canino, especialmente para los debutantes como Joseph Carrero y su mastín napolitano, Dezi.

Después de anhelar un Neo desde su adolescencia, Carrero finalmente consiguió uno cuando tenía 35 años. Operador de maquinaria pesada de Indian Springs, Nevada, comenzó a mostrar al perro solo porque el criador quería que lo hiciera. Ahora Carrero mismo cría y maneja a sus Neos en el ring, mientras también trabaja a tiempo completo y más.

"Es realmente difícil para nosotros hacer esto, pero lo disfrutamos, y él lo disfruta", dijo Carrero mientras los visitantes se reunían para saludar al perro de 190 libras y con papada.

Los Boerboels, que son formidables perros guardianes originarios de Sudáfrica, jugaron un papel importante en cómo Natalee Ridenhour conoció a su difunto esposo y por qué finalmente dejó la vida metropolitana por una granja en Royse City, Texas.

El martes, Ridenhour y un Boerboel llamado Invictus hicieron algo más que una vez nunca habría imaginado: competir en el show de Westminster.

El perro no avanzó más allá de la primera ronda. Pero mientras un transeúnte acariciaba con deleite al animal de 170 libras, Ridenhour dijo: "Honestamente, la gran victoria es: Eres la persona número 50 que se ha acercado a su cara y lo ha amado".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.