Nueva tragedia en Disney World: muere el cuarto huésped en tres semanas

Una huésped de Disney World en Orlando, Florida, EE. UU., falleció el domingo tras ser trasladada a un hospital, lo que supone la cuarta muerte en el parque en tres semanas.

“Una mujer de unos 40 años fue trasladada al hospital, donde falleció”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Orange a The Independent. Asimismo, afirmaron: “No había signos de ningún crimen”.

La mujer fue encontrada en el Pop Century Resort de Disney, cerca de Epcot y Hollywood Studios, según informó el periódico New York Post.

The Independent también se ha puesto en contacto con representantes de Disney World para que hagan comentarios.

Las recientes muertes en Disney World comenzaron el 14 de octubre con Summer Equitz (31), una superfan de Disney que murió en un aparente suicidio en el centro turístico Contemporary Resort tras viajar desde el estado de Illinois sin avisar a su familia.

La policía dice que no se sospecha de ningún crimen en relación con la muerte de una mujer el 2 de noviembre en Disney World, la cuarta víctima mortal en el parque de Orlando, Florida, EE. UU., en solo tres semanas ( Getty Images )

Adicionalmente, el 21 de octubre, un hombre de unos 60 años sufrió una emergencia médica en el resort y campamento Fort Wilderness de Disney, y murió más tarde en el hospital, según informaron las autoridades locales.

Dos días después, Matthew Alec Cohn (28), de Los Ángeles, murió de un aparente suicidio. El aspirante a árbitro de fútbol y músico presuntamente saltó desde el piso 12 del Contemporary Resort.

Asimismo, el parque Disneylandia, en Anaheim (California), también se ha enfrentado recientemente a una tragedia. El 8 de octubre, una mujer de unos 60 años fue hallada inconsciente en la atracción de la Mansión Encantada y posteriormente declarada muerta en un hospital.

Si vives en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita asistencia en salud mental, llama a o envía un mensaje al 988, o ingresa a 988lifeline.org para acceder al chat. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas.

Si sientes angustia o tienes dificultades para salir adelante, puedes llamar a la organización benéfica Samaritans al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org, o visitar su sitio web para conocer más detalles sobre el establecimiento más cercano.

Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para encontrar una línea de atención telefónica local.

