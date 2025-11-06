Agente presumió que le disparó 5 veces a una mujer durante redada migratoria en Chicago

Los mensajes de texto enviados por un agente de la Patrulla Fronteriza parecen mostrar que se jactó ante sus colegas sobre sus habilidades de tiro después de herir a una mujer acusada de agredir a un oficial federal en Chicago.

El agente Charles Exum disparó cinco veces contra Marimar Martinez el 4 de octubre después de que las autoridades dijeran que ella y otro conductor embistieron vehículos contra una camioneta que Exum conducía en el lado suroeste de la ciudad.

Los mensajes fueron presentados como evidencia en un tribunal federal el miércoles. Martinez, una ciudadana estadounidense de 30 años, y Anthony Ian Santos Ruiz, de 21, están acusados de asalto a un oficial federal usando un arma mortal o peligrosa.

En el texto, el agente Exum escribió que tenía “una enmienda que agregar” a su historia. “Disparé cinco veces y ella tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, chicos”, decía el mensaje.

El tiroteo ocurrió mientras la batida contra la migración ilegal del presidente Donald Trump continúa en ciudades de todo Estados Unidos.

El 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció el tiroteo, diciendo en un comunicado que los agentes “fueron embestidos por vehículos y rodeados por diez autos”. Cuando los agentes salieron de su vehículo, “un sospechoso intentó atropellarlos, lo que obligó a los oficiales a disparar en defensa propia”, continuó el comunicado.

Ningún oficial resultó gravemente herido.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que la mujer herida portaba un arma semiautomática. Martinez fue atendida en un hospital y dada de alta antes de que el FBI la arrestara.

Cuando fue interrogado el miércoles por Chris Parente, un abogado de Martinez, Exum testificó que es instructor de armas de fuego “y me enorgullezco de mis habilidades de tiro”, informó el Chicago Sun-Times.

Los abogados también están preocupados por la destrucción de pruebas después de que la SUV conducida por Exum fuera llevado de Chicago a la estación del agente en Maine y estacionado en un garaje, señaló Exum.

El vehículo sufrió rasguños, abolladuras y marcas de roce cuando fue embestido de lado, dijo el agente. Se tomaron fotos del daño. Las marcas de roce fueron pulidas en Maine, dijo Exum.

Martinez alega que el vehículo de la Patrulla Fronteriza se desvió y embistió su automóvil, según documentos judiciales.

Los agentes federales de inmigración en el área de Chicago han sido acusados de uso innecesario de la fuerza, incluyendo el uso de bolas de pimienta, gas lacrimógeno y otras tácticas contra personas que protestan contra las políticas federales de inmigración y la detención de inmigrantes.

Las tácticas agresivas han provocado la reacción de los residentes y demandas.

Otra jueza federal dijo el jueves que ordenará a los agentes federales en Chicago restringir el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y medios de comunicación, diciendo que las prácticas actuales violan sus derechos constitucionales.

El fallo de la jueza federal Sara Ellis, que se espera sea apelado por la administración Trump, refina una orden temporal anterior que requería que los agentes usaran insignias y les prohibía usar ciertas técnicas de control de disturbios, como el gas lacrimógeno, contra manifestantes pacíficos y periodistas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.